سب سے زیادہ دستخط والی دنیا کی بڑی بیس بال نے ریکارڈ قائم کرلیا

8 فٹ قطر اور 1,200 پاؤنڈ وزن والی بھاری بھرکم بیس بال پر 6,750 دستخط کیے گئے

ویب ڈیسک September 14, 2025
facebook whatsup

مائنر لیگ بیس بال نے سب سے زیادہ دستخطوں کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی بیس بال کا اعزاز حاصل کرلیا ہے۔

ایک 8 فٹ قطر اور 1,200 پاؤنڈ وزن والی بھاری بھرکم بیس بال پر 6,750 دستخط کیے گئے جو گنیز ورلڈ ریکارڈز نے سرکاری طور پر تصدیق کر دیئے ہیں۔ یہ پہلے کے ریکارڈ 2,146 دستخطوں والی بیس بال جو کیمبریج یونائیٹڈ کی تیار کردہ تھی، سے کہیں زیادہ ہے۔

یہ بیس بال مائنر لیگ بیس بال کی ایک تقریب کے دوران تیار کی گئی جس پر 15 مختلف اسٹڈیئمز کے عملے، کھلاڑیوں اور مداحوں نے مل کر خالی جگہوں پر دستخط کیے۔

29 جولائی 2025 کو ایم ایل بی ہیڈکوارٹرز (نیویارک) میں بیس بال کمشنر رابرٹ ڈی مینفریڈ جونیئر نے بیس بال پر آخری دستخط کیے جس کے بعد گینیز نے عالمی ریکارڈ کی تصدیق کی۔

یہ بیس بال تقریب دراصل 2,600 میل کے سفر پر نکلی جو شمالی امریکا کے 15 مختلف مئنر لیگ اسٹڈیمز میں رک کر اپنے سفر کے دوران ہر مقام پر تقریباً 200 سے زائد دستخط حاصل کرتی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

پاکستان جیتے یا ہارے، ٹیم کیلئے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، آئمہ بیگ

 Sep 14, 2025 04:15 PM |
کم عمری میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

کم عمری میں گھریلو ملازم نے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا، عینی جعفری

 Sep 14, 2025 04:01 PM |
پاک بھارت میچ کے بائیکاٹ کی باتیں کرنے والوں کو سنیل شیٹی کا مشورہ

پاک بھارت میچ کے بائیکاٹ کی باتیں کرنے والوں کو سنیل شیٹی کا مشورہ

 Sep 14, 2025 02:49 PM |

رائے

اسرائیل کی اقوام متحدہ میں شکست

اسرائیل کی اقوام متحدہ میں شکست

 Sep 14, 2025 02:01 AM |
انجن ڈرائیور

انجن ڈرائیور

 Sep 14, 2025 01:52 AM |
اک اور سیلاب کا سامنا ہے منیر مجھ کو

اک اور سیلاب کا سامنا ہے منیر مجھ کو

Sep 14, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

شہری نے حیران کُن طور پر 29 منٹ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کردیا

Express News

ہنگری کی خاتون نے اسکیٹس کے ساتھ رسی کود کر سب کو حیران کردیا

Express News

سعودی شہری کا منہ سے ہینڈل پکڑ کر ویلی مارنے کا انوکھا کارنامہ

Express News

بچے کے نام پر اتفاق نہ ہونے پر والدین نے طلاق کا مقدمہ دائر کردیا

Express News

پبلک باتھ روم میں ٹوائلیٹ پیپر استعمال کرنے کیلئے آن لائن اشتہار دیکھنا ضروری

Express News

امریکی شہری نے ٹیبل ٹینس کی گیندوں سے انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو