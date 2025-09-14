ایشیا کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے میں پاک بھارت کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا

ٹاس کے موقع پر سلمان علی آغا اور سوریا کمار یادو نے ہاتھ نہیں ملایا حالانکہ یہ کرکٹ کی ایک روایت سمجھی جاتی ہے

September 14, 2025
ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی 2025 کے سب سے بڑے ٹاکرے میں پاکستان اور بھارت کے کپتانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔

دبئی میں کھیلے جانے والے میچ کے دوران ٹاس کے موقع پر پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا اور بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے مصافحہ کرنے سے گریز کیا، حالانکہ یہ کرکٹ کی ایک روایت سمجھی جاتی ہے۔

ٹاس پاکستان نے جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ تاہم، اس دوران نہ صرف ٹاس کے وقت بلکہ بعد میں جب سلمان علی آغا کمنٹیٹر روی شاستری سے گفتگو کے بعد واپس لوٹے تو اس موقع پر بھی دونوں کپتانوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے اجتناب کیا۔

شائقین کرکٹ نے اس واقعے پر مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ بعض نے اسے دونوں ٹیموں کے درمیان بڑھتی ہوئی کرکٹ حریفانہ کشیدگی کی عکاسی قرار دیا جبکہ کچھ نے اسے محض ایک اتفاق کہا۔

یاد رہے کہ ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی 2025 کے چھٹے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بھارت کے خلاف پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔
