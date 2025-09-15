شائقین کی پھر مایوس واپسی

بھارتی صحافیوں کا رویہ بھی پاکستانی میڈیا کے ساتھ اکھڑا اکھڑا سا تھا

سلیم خالق September 15, 2025
DUBAI:

دبئی میں پاک بھارت میچز کور کرنے کا اب اتنا تجربہ ہو چکا کہ میں جانتا تھا میچ سے تین گھنٹے پہلے اسٹیڈیم پہنچنا آخری لمحات میں جانے سے بہتر ہے،رش میں پھنسنے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، لہذا اسی لیے کافی پہلے اسٹیڈیم روانہ ہو گیا۔

حسب توقع راستے کلیئر ملے، ٹیکسی سے اترتے ہی شدید گرمی کا احساس ہوا، باہر نظر دوڑائی تو روایتی پاک بھارت میچز والی گرم جوشی نظر نہ آئی، اس کی وجہ شاید میچ کے آغاز میں خاصا وقت باقی ہونا تھی۔ 

میڈیا سینٹر میں سینئر صحافیوں عبدالماجد بھٹی اور شاہد ہاشمی سے ملاقات ہوئی، کراچی سے یہی دونوں ایشیا کپ کی کوریج کیلیے آئے ہوئے ہیں،مرحوم صحافی سید محمد صوفی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی،مجھے کرکٹ میگزین ’’اخبار وطن‘‘ سے ’’ایکسپریس‘‘ میں وہی لے کر آئے تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ 

کچھ دیر میں لاہور کے سینئر صحافی چوہدری اشرف بھی میڈیا باکس میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوئی، وسیم اکرم وقفے میں آئے تو ہم دونوں ساتھ نیچے چلے گئے جہاں انھیں دیکھتے ہی مداحوں کی بڑی تعداد آتی رہی۔ 

وسیم اکرم ایک ہاتھ میں کافی کا گلاس تھامے رہے لیکن سب سے مصافحہ کیا اور سیلفیز بھی بنوائیں، مجھ سے بات چیت کے دوران ان کا یہی کہنا تھا کہ ’’آج کا میچ پاکستان کو جیتنا چاہیے اور کھلاڑی ایسا کر بھی سکتے ہیں‘‘۔

آہستہ آہستہ اسٹیڈیم میں بھی شائقین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتیوں نے بائیکاٹ بائیکاٹ کا شور مچایا لیکن وہی بلو شرٹس پہن کر میچ دیکھنے بھی آئے، ویسے جب تک بھارتی ٹیم اسٹیڈیم نہیں پہنچی ایک غیریقینی سی فضا قائم رہی، سب کو خدشہ تھا کہ  کہیں دباؤ میں آ کر آخری لمحات میں ہی بلو شرٹس میچ کھیلنے سے انکار نہ کر دیں، البتہ ایسا نہ ہوا۔

میچ سے قبل دونوں ٹیموں کو ایک ساتھ گراؤنڈ میں پریکٹس کرتے دیکھ کر شائقین نے بھی سکھ کا سانس لیا، دونوں ممالک کی کشیدگی کا کرکٹ پر بھی واضح اثر نظر آیا، چند روز قبل کپتانوں کی میڈیا کانفرنس میں بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے جب سلمان علی آغا اور محسن نقوی سے ہاتھ ملایا تو اپنے ملک میں وہ ولن بن گئے تھے۔ 

اب دوبارہ ایسی صورتحال سے بچنے کیلیے کپتانوں میں مصافحہ ہی نہیں ہوا، کھیل اقوام کو قریب لاتے ہیں مگر بھارت نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اب کشیدگی کا واضح اثر  کرکٹ فیلڈ میں ہی نظر آ رہا تھا۔ 

بھارتی صحافیوں کا رویہ بھی پاکستانی میڈیا کے ساتھ اکھڑا اکھڑا سا تھا، پہلے آپس میں بات چیت ہوتی تھی اس بار دوریاں واضح نظر آئیں، ڈنر کے موقع پر ایک بھارتی صحافی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ’’پاکستانی ٹیم 40 رنز پر آؤٹ ہو جائے گی‘‘ پھر جب ابتدائی وکٹیں گریں تو  وہ بھی عام شائقین کی طرح خوشیاں مناتے نظر آئے۔ 

دبئی اسٹیڈیم میں عموما میں دائیں جانب کی پہلی نشست پر بیٹھتا ہوں، وہاں ساتھ موجود انکلوڑر ہمیشہ کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے مگر آج خاصی دیر تک  وہ خالی نظر آیا البتہ تھوڑی دیر میں  خاصی دیر تک بھر چکا تھا۔

شائقین نے بائیکاٹ کی باتیں کرنے والوں کا ہی بائیکاٹ کر دیا تھا، پاکستانی شائقین کی تعداد کم تھی لیکن جب بھی اسٹیڈیم میں ’’دل دل پاکستان‘‘ نغمہ بجایا جاتا تو  نعروں کی گونج سنائی دیتی۔

میچ میں امپائر بھی دباؤ کا شکار نظر آئے، جیسے ہی کسی پاکستانی بیٹر کے پیڈ پر گیند لگتی وہ انگلی اٹھا دیتے، تین مرتبہ ایل بی ڈبلیو کے فیصلے ریویو پر تبدیل ہوئے ، ہر بار ری پلے سے گیند وکٹوں سے مس ہونے کا پتا چلا۔ 

صاحبزادہ فرحان کے سوا دیگر پاکستانی بیٹرز کی کارکردگی انتہائی مایوس کن تھی، صائم ایوب کے بارے میں چند روز قبل میں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ وہ ’’اوور ریٹڈ‘‘ کرکٹر ہیں، یقین نہ آئے تو ان کے ریکارڈز دیکھ لیں لیکن شائقین کو وہ  سر ڈان بریڈمین لگتے ہیں، مسلسل دوسرے میچ میں انھوں نے پہلی گیند پر وکٹ گنوائی۔ 

بیٹرز آتے جاتے رہے لیکن صاحبزادہ نے ایک اینڈ محفوظ رکھا، ویسے تو  شائقین کو زیادہ توقعات نہیں  تھیں لیکن ٹاپ آرڈر بیٹرز جس انداز  میں کھیل رہے تھے وہ دیکھنا خاصا مایوس کن تھا، شاید کم پاکستانیوں کے اسٹیڈیم آنے کی ایک وجہ  ٹیم کی کارکردگی بھی تھی۔ 

بابر اعظم کے نہ ہونے سے بھی بہت سے لوگ ناراض ہیں، شاہین کے اختتامی اوورز میں 4 چھکوں نے اسکور بہتر مقام تک پہنچایا گر مضبوط بھارتی بیٹنگ کے سامنے 127 رنز کچھ نہ تھے، بولنگ میں شاید بھارتی شاہین کو نشانہ بنانے کا تہیہ کر کے آئے تھے، انھوں نے  آغاز سے ہی جارحانہ انداز اپنایا اور  پھر آسانی سے مقابلہ جیت لیا۔

بھارتی مداح اسٹیڈیم میں جشن مناتے رہے  جبکہ پاکستانی سر جھکائے مایوسی سے واپس گئے، سب  بیٹرز کو بْرا بھلا کہہ رہے تھے، بعض بلند آواز میں یہ کہتے بھی سنائی دیے کہ ’’بابر اعظم ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا‘‘۔

اس پر میرے ساتھ موجود ایک صحافی نے کہا کہ ’’ بابر تھا تب کون سا بھارت کو ہرا دیا تھا‘‘ میں نے ان سے کہا کہ آہستہ بولیں ان لوگوں نے سن لیا تو ہار کا غصہ کہیں آپ پر نہ اتار دیں۔ 

گوکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان خاصے تناؤ کی صورتحال ہے لیکن دبئی میں میچ کا بہترین انداز میں انعقاد ہوا، ایک روز قبل ہی پولیس نے سخت وارننگ جاری کر دی تھی کہ اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو جرمانے کے ساتھ سزا کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ 

ویسے بھی یہاں قانون سب کیلیے برابر ہے، خلاف ورزی پر کسی کو نہیں چھوڑا جاتا اسی لیے یو اے  ای کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، پاکستان کی طرح بڑی بڑی گنز تھامے جیسے سیکیورٹی  اہلکار تو نظر نہیں آتے لیکن  یہاں پولیس کا رعب اتنا ہے کہ کوئی کچھ غلط کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ 

اسٹیڈیم سے واپس جاتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر بیٹرز نے ذمہ داری کا  مظاہرہ کیا ہوتا اور زیادہ رنز بنا لیتے تو شاید میچ دلچسپ رہتا، پھر یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ یہ تو محض ایک کھیل تھا اصل  فتح تو وہ ہے جو جنگ میں ہمیں حاصل ہوئی، اہمیت بھی اسی کی ہے۔

(نوٹ: آپ ٹویٹر پر مجھے @saleemkhaliq پر فالو کر سکتے ہیں)
