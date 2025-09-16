سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 320 فیڈر مکمل اور 215 جزوی طور پر بحال

پاور ڈویژن نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی سے متعلق 16 ستمبر تک کی رپورٹ جاری کر دی۔
رپورٹ کے مطابق فیسکو کے زیرِ انتظام 28 گرڈ اور 81 فیڈرز متاثر ہوئے جن میں سے 38 فیڈرز مکمل اور 42 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے۔
فیسکو کے 60,919 متاثرہ صارفین کے لیے بجلی کی بحالی 16 سے 18 ستمبر تک مکمل کیے جانے کی توقع ہے۔
لیسکو کے 67 متاثرہ فیڈرز میں سے 65 مکمل اور 2 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں جبکہ 863 متاثرہ صارفین کو بجلی کی فراہمی 17 ستمبر تک مکمل کر دی جائے گی۔ لاہور، ننکانہ اور شیخوپورہ میں بجلی کی بحالی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔
میپکو کے 180 متاثرہ فیڈرز میں سے 9 مکمل اور 164 جزوی طور پر بحال ہوئے ہیں۔ میپکو کے علاقوں میں پانی اترنے کے بعد مکمل بحالی کا عمل شروع کیا جائے گا۔گیپکو کے 11 گرڈز اور 103 فیڈرز متاثر ہوئے جن میں سے 101 مکمل اور 2 جزوی طور پر بحال ہو چکے ہیں۔
327 صارفین کو بجلی کی فراہمی سیلابی پانی اترنے پر مکمل کر دی جائے گی۔پیسکو کے 87 فیڈرز مکمل اور 4 جزوی طور پر بحال کیے گئے ہیں جبکہ سوات، صوابی اور ڈی آئی خان میں بجلی کی بحالی مکمل ہو چکی ہے۔
ٹیسکو کے شمالی وزیرستان اور خیبر کے 18 فیڈرز متاثر ہوئے جن میں سے 17 مکمل اور ایک جزوی طور پر بحال کیا گیا۔ 996 متاثرہ صارفین کو بجلی کی فراہمی 16 ستمبر تک مکمل کیے جانے کی توقع ہے جبکہ خیبر کے علاقے میں بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ہیزیکو کے مانسہرہ میں متاثرہ 3 فیڈرز بھی مکمل طور پر بحال ہو گئے ہیں۔