سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 320 فیڈر مکمل اور 215 جزوی طور پر بحال

پاور ڈویژن نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی سے متعلق 16 ستمبر تک کی رپورٹ جاری کر دی

ویب ڈیسک September 16, 2025
facebook whatsup

پاور ڈویژن نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی سے متعلق 16 ستمبر تک کی رپورٹ جاری کر دی۔

رپورٹ کے مطابق فیسکو کے زیرِ انتظام 28 گرڈ اور 81 فیڈرز متاثر ہوئے جن میں سے 38 فیڈرز مکمل اور 42 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے۔

فیسکو کے 60,919 متاثرہ صارفین کے لیے بجلی کی بحالی 16 سے 18 ستمبر تک مکمل کیے جانے کی توقع ہے۔

لیسکو کے 67 متاثرہ فیڈرز میں سے 65 مکمل اور 2 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں جبکہ 863 متاثرہ صارفین کو بجلی کی فراہمی 17 ستمبر تک مکمل کر دی جائے گی۔ لاہور، ننکانہ اور شیخوپورہ میں بجلی کی بحالی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔

میپکو کے 180 متاثرہ فیڈرز میں سے 9 مکمل اور 164 جزوی طور پر بحال ہوئے ہیں۔ میپکو کے علاقوں میں پانی اترنے کے بعد مکمل بحالی کا عمل شروع کیا جائے گا۔گیپکو کے 11 گرڈز اور 103 فیڈرز متاثر ہوئے جن میں سے 101 مکمل اور 2 جزوی طور پر بحال ہو چکے ہیں۔

327 صارفین کو بجلی کی فراہمی سیلابی پانی اترنے پر مکمل کر دی جائے گی۔پیسکو کے 87 فیڈرز مکمل اور 4 جزوی طور پر بحال کیے گئے ہیں جبکہ سوات، صوابی اور ڈی آئی خان میں بجلی کی بحالی مکمل ہو چکی ہے۔

ٹیسکو کے شمالی وزیرستان اور خیبر کے 18 فیڈرز متاثر ہوئے جن میں سے 17 مکمل اور ایک جزوی طور پر بحال کیا گیا۔ 996 متاثرہ صارفین کو بجلی کی فراہمی 16 ستمبر تک مکمل کیے جانے کی توقع ہے جبکہ خیبر کے علاقے میں بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ہیزیکو کے مانسہرہ میں متاثرہ 3 فیڈرز بھی مکمل طور پر بحال ہو گئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ اداکار رابرٹ ریڈفورڈ انتقال کر گئے

ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ اداکار رابرٹ ریڈفورڈ انتقال کر گئے

 Sep 16, 2025 06:46 PM |
اداکارہ کا طلاق کے بعد فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل

اداکارہ کا طلاق کے بعد فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل

Sep 16, 2025 03:49 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب نے حسن زاہد کو معاف کیوں کیا؟

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب نے حسن زاہد کو معاف کیوں کیا؟

 Sep 16, 2025 04:09 PM |

رائے

self sabotage

Self Sabotage

Sep 16, 2025 02:00 AM |
غیر دانشمندانہ سیاست کب تک؟

غیر دانشمندانہ سیاست کب تک؟

Sep 16, 2025 01:53 AM |
غزہ کی بیاسی سالہ جنگجو مریضہ

غزہ کی بیاسی سالہ جنگجو مریضہ

Sep 16, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

فاروق اعوان اور رومہ مشتاق مٹو کے ہاتھوں سروائیکل کینسرسے بچاؤ کی ویکسینیشن کمپین کا افتتاح

Express News

چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ کی منظوری کے بعد ہراسمنٹ کمیٹی کا سربراہ تبدیل

Express News

افغانستان کے لوگوں کو نکالنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، عمران خان

Express News

ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی خصوصی مہم

Express News

ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر بے وقوف بن جاتے ہیں، وزیراعلیٰ کے پی

Express News

غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے ایران جانے کی کوشش ناکام، 22ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو