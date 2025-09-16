فورٹی نیٹ نے سیکیورٹی ڈے کے موقع پر خودمختار SASE پیش کیا

پاکستانی کاروباروں اور کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ڈیٹا خودمختاری کے چیلنجز کا حل

ویب ڈیسک September 16, 2025
فوٹو فائل

اسلام آباد: فورٹی نیٹ، جو نیٹ ورکنگ اور سیکیورٹی کے انضمام میں عالمی رہنما ہے، نے پاکستان میں اپنے تیسرے فورٹی نیٹ سیکیورٹی ڈے (16 ستمبر 2025) کے موقع پر اپنا خودمختار SASE (سیکیور ایکسس سروس ایج) حل پیش کیا۔

SASE حل کے ذریعے، فورٹی نیٹ نے یہ دکھایا کہ ادارے کس طرح ڈیٹا رہائش، پرائیویسی اور آپریشنل تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، بغیر سیکیورٹی، صارف کے تجربے یا اسکیل ایبلٹی پر سمجھوتہ کیے۔

مزید یہ کہ فورٹی نیٹ کا خودمختار SASE حل کاروباروں کو محفوظ طریقے سے صارفین، ایپلیکیشنز اور ڈیٹا کو جوڑنے اور ان کی حفاظت کرنے کے قابل بناتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی موجود ہوں۔

اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ڈیٹا مخصوص جغرافیائی حدود میں محفوظ اور پراسیس ہو، تاکہ اداروں کو اپنی حساس معلومات پر مکمل کنٹرول حاصل ہو اور وہ علاقائی اور مقامی ضوابط کی تعمیل کر سکیں۔

فورٹی نیٹ کے ترجمان اور سینئر ریجنل ڈائریکٹر شادی خفاش کے مطابق، SASE کو مختلف صنعتوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اور یہ خاص طور پر ان اداروں کے لیے موزوں ہے جو انتہائی ریگولیٹڈ شعبوں میں حساس ڈیٹا کے ساتھ کام کرتے ہیں، جیسے حکومت، مالیات اور صحت کا شعبہ، یا کوئی بھی کاروبار جو خفیہ معلومات اور اہم انفراسٹرکچر کا انتظام کرتا ہو۔

فورٹی نیٹ پاکستان کے ریجنل ڈائریکٹر، ثاقب اشفاق نے کہا کہ "آج کی باہم مربوط عالمی معیشت میں ادارے بڑھتے اور مسلسل بدلتے ہوئے سائبر سیکیورٹی خطرات اور تعمیل کی پیچیدگیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی وقت، مقامی ڈیٹا پروٹیکشن قوانین، جیسے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل (PDPB) 2023، سختی سے  تقاضا  کرتے ہیں جنہیں پاکستان میں اداروں کو پورا کرنا ضروری ہے۔

انہوں نے کہا کہ فورٹی نیٹ کا خودمختار SASE اداروں کو خطرات کو پیشگی شناخت کرنے اور ان پر فوری ردعمل دینے، اینوملی ڈیٹیکشن بہتر بنانے اور صارف کے تجربے کو مزید بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک زیادہ تیز اور شفاف صنعت وجود میں آتی ہے جو اپنے شہریوں کی ضروریات کا بروقت جواب دے سکتی ہے۔"

پاکستان میں فورٹی نیٹ کا تیسرا سیکیورٹی ڈے صارفین، شراکت داروں، انڈسٹری کے ماہرین اور معزز مہمانوں کو ایک ساتھ لا رہا ہے، جن میں قومی حکومت کے نمائندے بھی شامل ہیں۔

معلوماتی تقاریر کے علاوہ، ایک خصوصی ٹیک ایکسپو نے سیکیورٹی کے بارے میں آگاہی  حاصل کرنے، تازہ ترین رحجانات اورنئی ٹیکنالوجیز دریافت کرنے اور ساتھیوں اور ماہرین سے روابط قائم کرنے کے مواقع فراہم کیے۔
