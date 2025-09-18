ایشیا کپ: افغانستان کا سری لنکا کو 170 رنز کا ہدف

محمد نبی کی دھواں دار بیٹنگ کی بدولت افغانستان نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز اسکور کیے

ویب ڈیسک September 18, 2025
5
محمد نبی نے دُنیتھ ویلالگے کو آخری اوور میں 5 چھکے مارے (تصویر: اے ایف پی)

ایشیا کپ کے گیارہویں میچ میں افغانستان نے سری لنکا کو جیت کے لیے 170 رنز کا ہدف دے دیا۔

ابوظبی میں جاری میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز اسکور کیے۔

افغانستان کی جانب سے محمد نبی 22 گیندوں پر 6 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 60 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ انہوں نے آخری اوور میں دُنیتھ ویلالگے کو 5 چھکے مار کر افغانستان کی میچ پر گرفت مضبوط کردی۔

دیگر بلے بازوں میں کپتان راشد خان 24، ابراہیم زادران 24، صدیق اللہ اتل 18، رحمان اللہ گربز 14، درویش رسولی 9، عظمت اللہ عمرزئی 6 اور کریم جنت 1 رن کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

نور احمد 6 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

سری لنکا کی جانب سے نوان تھشارا نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ داسن شناکا، دُنیتھ ویلالگے اور دشمانتا چمیرا نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
