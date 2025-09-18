ایشیا کپ: افغانستان کا سری لنکا کو 170 رنز کا ہدف

ایشیا کپ کے گیارہویں میچ میں افغانستان نے سری لنکا کو جیت کے لیے 170 رنز کا ہدف دے دیا۔
ابوظبی میں جاری میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز اسکور کیے۔
افغانستان کی جانب سے محمد نبی 22 گیندوں پر 6 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 60 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ انہوں نے آخری اوور میں دُنیتھ ویلالگے کو 5 چھکے مار کر افغانستان کی میچ پر گرفت مضبوط کردی۔
دیگر بلے بازوں میں کپتان راشد خان 24، ابراہیم زادران 24، صدیق اللہ اتل 18، رحمان اللہ گربز 14، درویش رسولی 9، عظمت اللہ عمرزئی 6 اور کریم جنت 1 رن کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔
نور احمد 6 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔
سری لنکا کی جانب سے نوان تھشارا نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ داسن شناکا، دُنیتھ ویلالگے اور دشمانتا چمیرا نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔