بخار کی دوا سے متعلق تحقیق میں اہم انکشاف

محققین نے کینسر میں مبتلا 3500 مریضوں پر ایسپرن کے اثرات کا مطالعہ کیا

ویب ڈیسک September 19, 2025
ایک نئے کلینیکل ٹرائل میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بخار کی عام دوا ایسپرن کی کم خوراک ٹیومر کی سرجری کے بعد پیٹ کے کینسر کے دوبارہ پنپنے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔

ہر سال دنیا بھر میں 20 لاکھ سے زائد افراد کولو ریکٹل کینسر کا شکار ہوتے ہیں۔ 40 فی صد مریضوں کو ٹیومر کے خلیات پیٹ سے جسم کے دویگر حصوں تک پہنچنے کے خطرات کا سامنا ہوتا ہے، جس سے بیماری کا علاج مزید مشکل ہوجاتا ہے۔

ماضی کے مطالعوں میں اس بات کی جانب اشارہ دیا جا چکا ہے کہ ایسپرن کولوریکٹل کینسر کے مریضوں میں سرجری کے بعد دوبارہ مرض کے پنپنے کے خطرات کو کم کر سکتی ہے۔

نئے کلینیکل ٹرائل مین محققین نے کولون اور ریکٹل کینسر میں مبتلا 3500 مریضوں پر ایسپرن کے اثرات کا مطالعہ کیا۔ ان مریضوں کا تعلق سوئیڈن، ناروے، ڈنمارک اور فن لینڈ کے 33 اسپتالوں سے تھا۔
بخار کی دوا سے متعلق تحقیق میں اہم انکشاف

