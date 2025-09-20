پاک سعودی معاہدہ معرکہ حق کی مرہون منت ہے، معاشی ثمرات بھی سامنے آئیں گے، خواجہ آصف

سعودی عرب کے بعد دیگر ممالک سے بھی معاہدوں کا امکان ہے، انٹرویو

ویب ڈیسک September 20, 2025
وزیردفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے ہونے والے دفاعی معاہدے کے ثمرات سے پاکستان معاشی طور پر بھی مستحکم ہوگا۔

نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب میں ہماری افواج کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا تاریخی معاہدہ معرکہ حق کی تاریخی فتح کی مرہون منت ہے، اس سے پہلے 75 سال میں دفاعی معاہدے ہوئے مگر مشکل وقت میں مدد نہیں کی گئی۔

انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے بعد دیگر ممالک کے ساتھ بھی دفاعی معاہدوں کا بھی امکان ہے۔

خواجہ آصف نے کہا کہ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے سے وہ لوگ ناخوش ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کے بعد ولی عہد نے یاد کرایا کہ سن 1971 میں سعودی عرب کی جانب سے دو گن بوٹس کراچی بھجوائی گئیں تھیں۔
