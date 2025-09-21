وزیراعظم شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے

بطور وزیراعظم یہ ان کا جنرل اسمبلی سے تیسرا خطاب ہو گا

فضل خالق September 21, 2025
نیویارک:

جنرل اسمبلی کے80 ویں اجلاس کے موقع پروزیر اعظم شہباز کی صدر ٹرمپ سمیت اہم رہنمائوں سے سائیڈ لائن ملاقاتیں متوقع ہیں۔ اس اہم موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کی خبریں زیر گردش ہیں۔ سفارتی ذرائع نے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کا امکان مگر فیلڈ مارشل کے ممکنہ دورہ پر تبصرے سے گریز کیا۔

 ذرائع کے مطابق  آج جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پر فرانس اور سعودیہ  زیر اہتمام مسئلہ فلسطین دو ریاستی حل کے حوالے سے  بڑی عالمی کانفرنس ہو گی، 23ستمبر کو صدر ٹرمپ جنرل اسمبلی سے خطاب اور عالمی قائدین کے اعزاز میں استقبالیہ دیں گے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے۔

 23 ستمبر کو سلامتی کونسل کا غزہ کی صورتحال پر خصوصی اجلاس ہو گا جس میں وزیر اعظم  شہباز پاکستان کی نمائندگی اور فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے اہم خطاب کریں گے،وہ 26ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے جس میں مسئلہ کشمیر سمیت خطے کی صورتحال، غزہ جنگ، عالمی تنازعات کے پرامن حل کیلئے کثیر فریقی تعاون  پر زور دیں گے۔ بطور وزیراعظم یہ ان کا جنرل اسمبلی سے تیسرا خطاب ہو گا۔

 ذرائع کے مطابق جنرل اسمبلی کا  یہ اجلاس عالمی صورتحال غزہ اور یوکرین جنگ کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے جس میں اہم عالمی امور پر بڑی پیشرفت کا امکان ہے۔
