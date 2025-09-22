امریکا میں ہر سال جنگلاتی آگ کیوجہ سے کتنے اموات ہوتی ہیں؟ ہوشربا اعداد و شمار

آب و ہوا کے ماڈلز کے ساتھ ڈیٹا کو ملا کر اموات کا تخمینہ لگایا گیا

ویب ڈیسک September 22, 2025
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جنگلاتی آگ کیوجہ سے ہر سال امریکا میں 41,000 سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق محققین نے خبردار کیا ہے کہ 2050 تک جنگلاتی آگ امریکیوں کے لیے آب و ہوا کیوجہ سے سب سے مہلک خطرہ بن سکتا ہے، جو ہر سال دسیوں ہزار مزید جانیں لے سکتا ہے۔

مزید برآں 8 ستمبر کو شائع ہونے والے مطالعہ کے مطابق وسط صدی تک، دھوئیں سے ہونے والی اموات میں سالانہ 26,500 سے 30,000 تک اضافے کی توقع ہے جو کہ شدید گرمی، فصلوں کے نقصانات یا توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے زیادہ خطرناک ہے۔

اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ماحولیاتی سماجی علوم کے پروفیسر، مطالعہ کے مصنف مارشل برک نے این بی سی نیوز کی طرف سے شائع ہونے والی ایک خبر میں کہا، "جنگلاتی آگ کا دھواں اس سے کہیں زیادہ صحت کا خطرہ ہے جتنا کہ ہم پہلے سمجھتے تھے۔

تحقیق میں سیٹلائٹ اسموک ٹریکنگ اور آب و ہوا کے ماڈلز کے ساتھ ڈیٹا کو ملا کر اموات کا تخمینہ لگایا گیا۔ نتائج بتاتے ہیں کہ جنگلاتی آگ کا دھواں کلین ایئر ایکٹ سے کئی دہائیوں کی صاف ہوا کی پیش رفت کو ختم کر رہا ہے، خاص طور پر مغربی ریاستوں اور نیویارک جیسے مقامات میں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

میکسیکو میں لاپتہ معروف کولمبین موسیقاروں کی لاشیں برآمد، تحقیقات جاری

میکسیکو میں لاپتہ معروف کولمبین موسیقاروں کی لاشیں برآمد، تحقیقات جاری

 Sep 23, 2025 03:44 PM |
کترینہ کیف اور وکی کوشل نے مداحوں کو خوشخبری سُنا دی

کترینہ کیف اور وکی کوشل نے مداحوں کو خوشخبری سُنا دی

 Sep 23, 2025 02:58 PM |
کمار سانو کی سابقہ اہلیہ نے گلوکار پر سنگین الزامات عائد کردیئے

کمار سانو کی سابقہ اہلیہ نے گلوکار پر سنگین الزامات عائد کردیئے

 Sep 23, 2025 02:32 PM |

رائے

احسن اقبال کر سکتے ہیں

احسن اقبال کر سکتے ہیں

Sep 23, 2025 01:54 AM |
غزہ اور میڈ ان انڈیا

غزہ اور میڈ ان انڈیا

Sep 23, 2025 01:49 AM |
جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

Sep 23, 2025 01:51 AM |

متعلقہ

Express News

سپارکو آئندہ ماہ جدید ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ لانچ کرے گا

Express News

جیورجیا میں 18 لاکھ سال پرانا انسانی جبڑا دریافت

Express News

امریکا میں ہر سال جنگلاتی آگ کیوجہ سے کتنے اموات ہوتی ہیں؟ ہوشربا اعداد و شمار

Express News

رواں سال کا دوسرا سورج گرہن کل رات ہوگا

Express News

ترکیے میں پتھر کے زمانے کے 138 قدیم اوزار دریافت

Express News

آکسفورڈ یونیورسٹی نے طلبا کو چیٹ جی پی ٹی تک مفت رسائی دیدی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو