کراچی، مسجد کے نل چوری کرنے والا شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا

شہریوں نے تشدد کر کے راز اگلوائے اور پھر سپر مارکیٹ پولیس کے حوالے کردیا

اسٹاف رپورٹر September 22, 2025
کراچی: شہر قائد کے ضلع وسطی کے علاقے لیاقت آباد نمبر 2 میں شہریوں نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر خوب تشدد کا نشانہ بنایا اور کھمبے سے باندھ کر اس سے چوری کی وارداتوں کا اعتراف کروا لیا۔

کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں مسجد میں چوری کرنے والے شخص کو ریکی کے بعد شہریوں نے رنگے ہاتھوں پکڑا اور پھر اُس سے وارداتوں کے بارے میں پوچھا۔

علاقہ مکینوں کے مطابق ملزم مسجد کا سامان چوری کرتا تھا، اس نے مسجد کے نل پانی کی موٹر اور قریبی علاقے سے دیگر اشیاء چوری کرنے کا بھی اعتراف کیا۔

ملزم نے بتایا کہ وہ چوری شدہ سامان خاموش کالونی میں کباڑ کا کام کرنے والے شاہد نامی شخص کو فروخت کرتا رہا ہے۔

علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ملزم کی موجودگی مسجد میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں میں بھی ریکارڈ ہوئی ہے۔

بعد ازاں مشتعل افراد نے ملزم کو تشدد کے بعد تھانہ سپر مارکیٹ پولیس کے حوالے کردیا۔

پولیس کا کہنا ہے ملزم سے مزید تفتیش کی جارہی ہے جبکہ علاقہ مکینوں کی شکایت پر ملزم کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جارہی ہے۔
