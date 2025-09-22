مرتضیٰ وہاب کے چہرے کے پیچھے جاگیردارانہ سیاست کار فرما ہے، حافظ نعیم

پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کے 3 ہزار 360 ارب روپے کا حساب دے، امیر جماعت اسلامی پاکستان

ویب ڈیسک September 22, 2025
facebook whatsup
لاہور:

جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمٰن کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کے 3 ہزار 360 ارب روپے کا حساب دے، مرتضیٰ وہاب کے چہرے کے پیچھے جاگیردارانہ سیاست کار فرما ہے۔

منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ تمام صوبائی حکومتیں بلدیاتی نظام کو یرغمال بنا کر بیٹھی ہیں اور عوامی مسائل حل نہیں ہونے دیے جا رہے۔

انہوں نے کہا کہ پاک بھارت میچ میں شکست کی ذمہ داری قومی ٹیم پر نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ناقص حکمت عملی پر عائد ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی خود ایڈہاک بنیادوں پر کام کر رہے ہیں، انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ وزارت کریں گے یا بورڈ کی سربراہی سنبھالیں۔

حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ کپتانوں کی بار بار تبدیلی نے ٹیم کے کھیل کو متاثر کیا اور یہ ناکامی براہِ راست بورڈ کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔

فلسطین کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ صرف فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا کافی نہیں، بلکہ دنیا کو اسرائیل کے مظالم کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔

انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں سعودی عرب، لبنان اور شام تک شامل ہیں، اس لیے پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے تاہم یہ معاہدہ صرف دو ممالک تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمام اسلامی ممالک کو اس میں شامل کر کے ایک مشترکہ دفاعی اور معاشی بلاک تشکیل دینا چاہیے تاکہ امت مسلمہ کو مضبوط بنایا جا سکے۔

امیر جماعت اسلامی نے اعلان کیا کہ یکم اکتوبر سے سات اکتوبر تک جماعت اسلامی ملک بھر میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف ملین مارچ کے ذریعے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرے گی۔

انہوں نے کہا کہ اس دوران جماعت اسلامی کسان تنظیموں کو بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے گی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے مشاورت سے لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔

حافظ نعیم الرحمن نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سیلاب سے متاثرہ کسانوں کی فوری امداد کرے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارت سے دوبارہ شکست کے بعد مریم نفیس کی محسن نقوی سے دلچسپ درخواست

بھارت سے دوبارہ شکست کے بعد مریم نفیس کی محسن نقوی سے دلچسپ درخواست

 Sep 22, 2025 12:56 PM |
کیا اجے دیوگن اداکاری میں توقیر ناصر سے متاثر ہیں؟

کیا اجے دیوگن اداکاری میں توقیر ناصر سے متاثر ہیں؟

 Sep 22, 2025 12:28 PM |
دعا ملک نے انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کردیا، مشہور شخصیت ملوث

دعا ملک نے انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کردیا، مشہور شخصیت ملوث

 Sep 22, 2025 11:50 AM |

رائے

خطے کی نئی کروٹ

خطے کی نئی کروٹ

Sep 22, 2025 01:47 AM |
ہلدر ناگ

ہلدر ناگ

Sep 22, 2025 01:41 AM |
قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

Sep 22, 2025 01:35 AM |

متعلقہ

Express News

مون سون کے آخری اسپیل سے نگر پار رن آف کچھ میں زندگی لوٹ آئی

Express News

انٹر بورڈ کراچی کی بی او جی تبدیل، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت اور بیٹے کو اغوا کاروں نے قتل کردیا

Express News

صدر مملکت چین کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کی امریکا روانگی کا شیڈول تبدیل

Express News

جس طرح دشمن کے 6جہاز گرائے اسی طرح ملک سے غربت کا خاتمہ بھی کر  کے دکھائیں گے، وزیراعظم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو