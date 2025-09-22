چیئر مین پی سی بی کی اسٹیڈیم آمد، جنوبی افریقا ویمنز کی کپتان کو ٹرافی دی

اسٹیڈیم آمد کے موقع پر چیئرمین پی سی بی محسن  نقوی نے پاکستان وویمنز کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں اورکوچز سے ملاقات بھی کی

ویب ڈیسک September 22, 2025
چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم میں ون ڈے سیریز جیتنے پر جنوبی افریقا کی کپتان کو ٹرافی  دی۔

اسٹیڈیم آمد کے موقع پر چیئرمین پی سی بی محسن  نقوی نے پاکستان وویمنز کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں اورکوچز سے ملاقات بھی کی۔

سربراہ کرکٹ بورڈ نے خواتین  کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا تے ہوئے تمام خواتین کھلاڑیوں کو 10 لاکھ فی کس انعام  کا اعلان کیا۔

ساتھ ہی چیئرمین پی سی بی نے مسلسل دو سنچریاں اسکور کرنے پر سدرہ امین کے لئے 20  لاکھ روہے انعام کا اعلان کیا۔

محسن  نقوی نے کا آئی سی   سی  ویمنز  کرکٹ  ورلڈ  کپ  کے حوالے  سے  ٹیم کے لئے نیک  خواہشات  کا  اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بغیر  کسی دباؤ کے بے خوف ہو کر کھیلیں، آخری بال تک فائٹ  کریں  ۔کامیابی  ہمیشہ  ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتی ہے۔
