وزیراعلیٰ سندھ کی سعودی عرب کے 95ویں قومی دن کی تقریب میں شرکت

وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سعودی عرب کے 95ویں قومی دن کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں سعودی قونصل جنرل محمد ن م السباعی، مختلف ممالک کے سفارتی نمائندگان، اعلیٰ سول و عسکری حکام اور معزز مہمانوں نے شرکت کی۔
وزیراعلیٰ سندھ نے سعودی قونصل جنرل محمد ن م السباعی کو گلدستہ پیش کیا اور ان کو 95ویں قومی دن کی مبارکباد دی۔
انہوں نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سندھ کی عوام کی جانب سے بھی سعودی عوام اور قیادت کو مبارکباد پیش کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 1951 کے معاہدے سے دونوں ممالک کے تعلقات کا نیا دور شروع ہوا اور حالیہ دفاعی معاہدہ مسلم امہ کے تحفظ کے لئے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ نے سعودی قونصل جنرل اور سعودی عوام کو ایک بار پھر قومی دن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی برادری مزید مضبوط ہوگی اور دونوں ممالک کے تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔