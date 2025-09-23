آریان خان کی ویب سیریز پر تنازع، مقدمے کیلئے درخواست دائر

آریان خان کی ویب سیریز ’The Ba*ds of Bollywood‘ پر تنازع، اداکار رنبیر کپور اور پروڈیوسرز کے خلاف کارروائی کی درخواست دائر کر دی گئی۔
بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی تحریر کردہ اور ہدایتکاری میں بنائی گئی ویب سیریز ’The Ba*ds of Bollywood‘ حال ہی میں نیٹ فلکس پر ریلیز کی گئی ہے، جس کو ناظرین اور ناقدین کی جانب سے مثبت ردعمل ملا ہے۔
سات اقساط پر مشتمل اس میگا بجٹ سیریز کی پروڈکشن آریان کی والدہ اور فلمساز گوری خان اور والد شاہ رُخ خان نے کی ہے۔
سیریز میں کئی معروف بالی ووڈ ستاروں نے خصوصی شرکت کی، جن میں رنبیر کپور، رنویر سنگھ، سلمان خان، عامر خان، شاہ رخ خان، ارشد وارثی، دیشا پٹانی، عمران ہاشمی، ارجن کپور اور دیگر شامل ہیں۔ تاہم ایک سین میں رنبیر کپور کو الیکٹرک سگریٹ (ویپ) استعمال کرتے دکھانے پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے ممبئی پولیس اور وزارتِ اطلاعات و نشریات کو خط لکھ کر رنبیر کپور، سیریز کے پروڈیوسرز اور نیٹ فلکس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ ای سگریٹ کا استعمال بغیر انتباہ یا وارننگ کے دکھایا گیا، جو نوجوانوں پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔
یہ درخواست Prohibition of Electronic Cigarettes Act 2019 کی ممکنہ خلاف ورزی کے تحت کی گئی ہے جس میں ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔