کراچی، ایس آئی یو کا کامیاب چھاپہ، آن لائن منشیات فروشی میں ملوث ڈرگ ڈیلر گرفتار

ملزم واٹس ایپ کے ذریعے آرڈر لیتا اور ایڈوانس پیمنٹ وصول کرتا تھا

محمد شاہ میر خان September 24, 2025
کراچی:

شہر قائد میں اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (SIU) اور سی آئی اے کی مشترکہ کارروائی میں جمشید کوارٹر کے علاقے سے آن لائن منشیات فروش کو گرفتار کرلیا گیا۔

ایس ایس پی ایس آئی یو امجد احمد شیخ کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت عرفان کے نام سے ہوئی ہے، جس کے قبضے سے تقریباً ایک کلو ویڈ (منشیات) برآمد کی گئی ہے۔

ایس ایس پی کے مطابق ابتدائی تفتیش میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ملزم شہر کے پوش علاقوں میں منشیات کی ترسیل میں ملوث تھا۔

ملزم واٹس ایپ کے ذریعے آرڈر لیتا اور ایڈوانس پیمنٹ وصول کرتا تھا جس کے بعد خریداروں کو منشیات کوریئر سروس کے ذریعے یا ذاتی طور پر سپلائی کی جاتی تھی۔

امجد شیخ کا کہنا ہے کہ ملزم نہ صرف نوجوان لڑکوں بلکہ لڑکیوں کو بھی منشیات فراہم کرتا تھا۔

اس غیر قانونی نیٹ ورک کا دائرہ شہر کے مختلف علاقوں تک پھیلا ہوا تھا جہاں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے خفیہ انداز میں یہ دھندہ چلایا جا رہا تھا۔

گرفتار ملزم کے خلاف ایس آئی یو میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ اس سے مزید تفتیش جاری ہے، جس کے دوران اس کے دیگر ساتھیوں اور نیٹ ورک کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔
