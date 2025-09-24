شاہین آفریدی نے شاداب خان کو پیچھے چھوڑ دیا

حارث رؤف مجموعی طور پر ایڈم زیمپا کے ساتھ مشترکہ طور پر آٹھویں نمبر پر موجود ہیں

اسپورٹس ڈیسک September 24, 2025
facebook whatsup

قومی کرکٹ ٹیم کے اہم فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ کے دوسرے کامیاب ترین پاکستانی بولر بن گئے۔

گزشتہ روز شیخ زید کرکٹ اسٹیڈیم میں سری لنکا کے خلاف ایشیا کپ میچ میں انہوں نے تین کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔

شاہین آفریدی کی وکٹوں کی تعداد 114 ہوگئی جو انہوں نے 90 اننگز میں حاصل کی ہیں۔ اس سے قبل شاداب خان پاکستان کجے دوسرے کامیاب ترین بولر تھے۔

شاداب خان نے 104 اننگز میں 112 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔

حارث رؤف 90 اننگز میں 130کھلاڑیوں کو آؤٹ کرکے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے کامیاب ترین پاکستانی بولر ہیں۔

وہ مجموعی طور پر ایڈم زیمپا کے ساتھ مشترکہ طور پر آٹھویں نمبر پر موجود ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی سپر اسٹارز کے گھروں پر کسٹم کے چھاپے

بھارتی سپر اسٹارز کے گھروں پر کسٹم کے چھاپے

 Sep 24, 2025 12:37 PM |
معروف اطالوی اداکارہ کلاڈیا کارڈینیل 87 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

معروف اطالوی اداکارہ کلاڈیا کارڈینیل 87 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

 Sep 24, 2025 11:34 AM |
ٹک ٹاکر سحر حیات اور سمیع رشید کی راہیں جدا، طلاق کی تصدیق کر دی

ٹک ٹاکر سحر حیات اور سمیع رشید کی راہیں جدا، طلاق کی تصدیق کر دی

 Sep 24, 2025 11:19 AM |

رائے

مقدّر کا سکندر

مقدّر کا سکندر

Sep 24, 2025 01:33 AM |
مہنگی طبی سہولیات

مہنگی طبی سہولیات

Sep 24, 2025 01:29 AM |
دور ہوتی خوابوں کی سرزمین

دور ہوتی خوابوں کی سرزمین

Sep 24, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

حنیف محمد ٹرافی: آخری راؤنڈ میں رنز کے انبار لگ گئے

Express News

ایشیا کپ سپر فور: سری لنکا کا پاکستان کو جیت کیلئے 134 رنز کا ہدف

Express News

دنیائے کرکٹ کے مشہور امپائر ڈکی برڈ انتقال کر گئے

Express News

اسپین کی مڈفیلڈر بونماتی نے خواتین فٹبال میں تاریخ رقم کردی

Express News

مسلم فٹبالر عثمان ڈیمبیلے نے فٹبال کا سب سے بڑا اعزاز جیت کر تاریخ رقم کردی

Express News

پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی کی نامزدگی درست قرار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو