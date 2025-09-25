کراچی؛ موٹر سائیکل چھیننے کی واردات کے دوران مزاحمت، فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی

کراچی:
بلوچ کالونی کے علاقے منظور کالونی میں موٹر سائیکل چھیننے کی واردات کے دوران مزاحمت پر مسلح ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شدید زخمی ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق جمعرات کی صبح بلوچ کالونی تھانے کے علاقے منظور کالونی کے قریب نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار کندھے کے قریب گولی لگنے سے شدید زخمی ہوگیا جسے فوری طور پر چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔
زخمی پولیس اہلکار کی شناخت 38 سالہ ظہیر عباس ولد محمد نصیب کے نام سے کی گئی، زخمی پولیس اہلکار درخشاں تھانے میں تعینات ہے۔
ایس ایچ او بلوچ کالونی مظہر کانگو کے مطابق زخمی پولیس اہلکار منظور کالونی کا رہائشی ہے اور زخمی پولیس اہلکار گھر سے کورٹ جانے کے لیے نکلا تھا کہ راستے میں نامعلوم مسلح ملزمان نے اسے روک کر اسلحے کے زور پر اس کی نئی موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی جس پر پولیس اہلکار نے مزاحمت کی تو مسلح ملزمان نے فائرنگ کر دی اور موٹر سائیکل چھینے بغیر موقع سے فرار ہوگئے جبکہ پولیس اہلکار کندھے کے قریب گولی لگنے سے شدید زخمی ہوگیا۔
انہوں نے بتایا کہ پولیس اہلکار گھر سے نکلتے وقت پولیس یونیفارم کے اوپر سادہ شرٹ پہنا ہوا تھا جس کے باعث شاید مسلح ملزمان سمجھے کہ کوئی عام شہری ہے۔
ایس ایچ او نے بتایا کہ فائرنگ کے واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور پولیس نے جائے وقوع سے سی سی ٹی وی سمیت دیگر شواہد اکٹھا کرکے واقعے میں ملوث ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے، زخمی پولیس اہلکار کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ زخمی پولیس اہلکار نے دو ہفتے قبل ہی نئی موٹر سائیکل خریدی تھی۔
پولیس حکام کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر 3 ملزمان نے واردات انجام دی، مسلح ملزمان پولیس اہلکار کا ذاتی پستول بھی ساتھ لے گئے ہیں۔
واقعے کی عینی شاہدین نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ فائرنگ کی آواز آئی تو گھر کے اوپر سے دیکھا ظہیر عباس نیچے گرا ہوا تھا، مسلح ملزمان پولیس اہلکار کی موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر ہم نے اوپر سے شور مچایا تو مسلح ملزمان موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہوئے۔
پولیس اہلکار ظہیر عباس شادی شدہ اور کچھ سالوں سے کرائے پر رہ رہا ہے۔
علاقہ مکینوں نے بتایا کہ گلی میں روزانہ وارداتیں ہوتی ہیں، دو روز قبل بھی مذکورہ مقام پر ایک علاقہ مکین کو لوٹا گیا تھا جبکہ 6 ماہ قبل مذکورہ مقام سے موٹر سائیکل بھی چھینی گئی تھی، پولیس اہلکار ظہیر عباس سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کرنے والے ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی۔
سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو پولیس اہلکار کی موٹر سائیکل پھینک کر گھبراہٹ میں فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ واردات ہوتے دیکھ کر گلی میں موجود ایک خاتون کو چھپتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
واردات میں ملوث ملزمان شلوار قمیض میں ملبوس تھے اور ان کے چہرے واضح ہیں، پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے واردات میں ملوث ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔