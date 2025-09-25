راولپنڈی: عمران خان، بشری بی بی کیخلاف توشہ خانہ 2 کیس کا جیل ٹرائل 

بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشری بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا اڈیالہ میں جیل ٹرائل کیا گیا جہاں سماعت کے دوران استغاثہ کے 2 گواہان پر بشری بی بی کے وکیل ارشد تبریز نے جرح مکمل کرلی۔
پیر کو دونوں گواہوں پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل قوسین فیصل مفتی جرح کریں گے، سماعت کے دوران اے ڈی نیب محسن ہارون اور اے ڈی ایف آئی اے شاہد پرویز پر جرح کی گئی۔
مقدمے میں مجموعی طور پر 20 گواہان کے بیان ریکارڈ اور 18 پر جرح مکمل کی جاچکی ہے، سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشری بی بی کو جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا۔
ملزمان کی جانب سے ارشد تبریز عدالت میں پیش ہوئے، ایف آئی اے کی جانب سے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی اور عمیر مجید ملک پیش ہوئے۔
سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشری بی بی کا کوئی فیملی ممبر عدالت میں نہیں آیا، سماعت کے دوران پی ٹی آئی کا کوئی رہنما بھی عدالت میں نہیں آیا۔
مقدمہ کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے کی۔