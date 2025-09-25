سابق فرانسیسی صدر کو لیبیا سے غیر قانونی فنڈنگ پر 5 سال قید اور بھاری جرمانہ

فرانس کی ایک فوجداری عدالت نے سابق صدر نکولا سارکوزی کو لیبیا سے مبینہ طور پر غیر قانونی انتخابی فنڈنگ وصول کرنے کے الزام میں پانچ سال قید کی سزا سنادی۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عدالت نے سابق صدر نکولا سارکوزی پر ایک لاکھ یورو جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔
عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 2005 سے 2007 کے دوران سارکوزی نے اس وقت کے لیبیا کے صدر معمر قذافی سے مالی معاونت حاصل کی اور اس کے بدلے سفارتی حمایت فراہم کی تھی۔
اگرچہ عدالت نے اس بات کا کوئی براہِ راست ثبوت نہیں پایا کہ لیبیا سے منتقل ہونے والی رقوم ان کی صدارتی انتخابی مہم میں استعمال ہوئی تھی لیکن پھر بھی انہیں غیر قانونی فنڈنگ کے سلسلے میں مجرم قرار دیدیا گیا۔
تاہم عدالت نے سارکوزی پر عائد دیگر الزامات، بشمول بدعنوانی، غیر قانونی مہم فنڈنگ اور سرکاری رقوم کی ہیرا پھیری سے بری کر دیا۔
یہ سزا اپیل کے حق کے باوجود نافذ العمل ہوگی جس کا مطلب ہے کہ سارکوزی کو ہر صورت جیل جانا پڑے گا۔