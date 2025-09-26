کراچی، پولیس کا قیوم آباد میں کومبنگ آپریشن، داخلی و خارجی راستے سیل، ہوٹل و مکانات کی تلاشی

کراچی:
ایس ایس پی ضلع جنوبی مہزور علی کی ہدایت پر ضلع ساؤتھ کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر کومبنگ سرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے، جن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی اور امن و امان کو یقینی بنانا ہے۔
پولیس ترجمان کے مطابق حالیہ آپریشن تھانہ ڈیفنس کی حدود میں قیوم آباد سیکٹر سی میں کیا گیا، جس کی نگرانی ایس ڈی پی او ڈیفنس نے خود کی۔
آپریشن میں تھانہ ڈیفنس، گزری، پریڈی، صدر، آرام باغ، کلفٹن، ساہی، درخشاں اور بوٹ بیسن کے ایس ایچ اوز نے اپنی ٹیموں کے ہمراہ بھرپور شرکت کی اور اپنے اپنے علاقوں کی مکمل نمائندگی کی۔
پولیس حکام کے مطابق کومبنگ آپریشن کے دوران علاقے کے تمام داخلی و خارجی راستوں کو سیل کر کے مکمل ناکہ بندی کی گئی، اور ہر آنے جانے والے شخص کی سخت نگرانی کی گئی۔
سرچ آپریشن کے دوران ہوٹلوں، دکانوں، عارضی ٹھکانوں اور رہائشی مکانات کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی تاکہ کسی بھی مشتبہ شخص یا غیرقانونی سرگرمی کو فوری طور پر روکا جا سکے۔
ترجمان جنوبی پولیس کے مطابق ان آپریشنز کا مقصد ضلع جنوبی میں امن و امان کو برقرار رکھنا اور جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کو یقینی بنانا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ایسے کومبنگ آپریشنز آئندہ بھی جاری رہیں گے اور کسی بھی مجرم کو علاقے میں پناہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔