امام کعبہ شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم مقرر

مکہ مکرمہ: سعودی عرب کے شاہی دیوان نے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید کو ملک کا نیا مفتی اعظم مقرر کردیا ہے۔
شاہی اعلامیے کے مطابق شیخ صالح بن حمید 1949 میں سعودی عرب کے شہر بریدہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کی اسلامک یونیورسٹی سے فقہ میں ڈگری حاصل کی اور مختلف اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دیں۔
وہ 2002 سے 2009 تک سعودی مجلس شوریٰ کے اسپیکر بھی رہے ہیں۔
شیخ صالح بن حمید کو یہ ذمہ داری مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کے انتقال کے بعد سونپی گئی ہے۔ شاہی دیوان نے منگل کی صبح ان کے انتقال کا اعلان کیا تھا۔