پنجاب بھر میں وائلڈ لائف کی کارروائیاں، غیرقانونی شکار پر بھاری جرمانے

بٹیر کے 15 نیٹنگ گیئرز ضبط، ملزمان کیخلاف مقدمات بھی درج

ویب ڈیسک September 26, 2025
لاہور:

محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے جنگلی جانوروں اور پرندوں کے غیرقانونی شکار کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔

مختلف اضلاع میں کارروائیوں کے دوران بٹیر سمیت دیگر جنگلی پرندوں کے غیرقانونی شکار میں ملوث 9 ملزمان کو چالان جبکہ متعدد کو بھاری جرمانے کیے گئے۔ کارروائیوں میں مجموعی طور پر بٹیر کے 15 نیٹنگ گیئرز بھی ضبط کیے گئے۔

تفصیلات کے مطابق ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجر ساہیوال ریجن راجہ احسان کی سربراہی میں وائلڈ لائف رینجرز اوکاڑہ نے بٹیر کے دو غیرقانونی شکاریوں کے خلاف ایف آئی آرز درج کرائیں۔

اسی طرح اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر شاہزیب خورشید نے تیتر کا کتوں اور گن کے ساتھ غیرقانونی شکار پر تین شکاریوں کو مجموعی طور پر 70 ہزار روپے جرمانہ کیا۔

چنیوٹ میں اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر اویس کسانہ نے کارروائی کے دوران بٹیر کے چار نیٹنگ گیئرز ضبط کر کے تین چالان کیے اور 55 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا۔ اسی طرح جھنگ میں اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر عبداللہ بلال نے دو نیٹنگ گیئرز ضبط کیے، دو چالان کیے اور ایک کیس میں 30 ہزار روپے جرمانہ کیا۔

ملتان ریجن میں ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجر ڈاکٹر سجاد حسین کی سربراہی میں ٹیم نے بٹیر کے 13 نیٹنگ گیئرز ضبط کیے، تین ملزمان کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی شروع کی اور ایک ایف آئی آر بھی درج کرائی۔
