یوٹیوب نے صارفین کی بڑی مشکل حل کر دی

ویڈیو اسٹریمنگ سروس یوٹیوب نے صارفین کو ویڈیو کے آخر میں ظاہر ہونے والی ریکمنڈیشن کو بند کرنے کا فیچر جاری کردیا۔ فیچر کو استعمال کرتے ہوئے صارفین ویڈیو کی اختتامی اسکرین پر نمودار ہونے والی تجاویز کو Hide بٹن کے ذریعے چھپا سکتے ہیں۔
اینڈرائیڈ ہیڈلائنز کے مطابق تجاویز کو ہٹانے والا یہ بٹن ویڈیو پلیئر کے اوپری دائیں کونے میں ظاہر ہوگا۔ اگر صارفین چاہیں، تو وہی تجاویز دوبارہ Show بٹن سے دکھائی جا سکتی ہیں۔
اس فیچر کا اطلاق ہر ویڈیو پر علیحدہ ہوگا یعنی تجاویز کو ہٹانے کے لیے ہر ویڈیو میں Hide کرنا ہوگا۔
مزید براں، یوٹیوب نے ڈیسک ٹاپ ورژن سے کم استعمال ہونے کی وجہ سے hover‑to‑subscribe بٹن کو بھی ہٹا دیا ہے۔
پلیٹ فارم کی جانب سے یہ اپڈیٹ صارفین کو بغیر مداخلت ویڈیو آخر تک دیکھنے میں سہولت کے لیے متعارف کرائی ہے۔