یوٹیوب نے صارفین کی بڑی مشکل حل کر دی

یوٹیوب کی جانب سے یہ فیچر صارفین کو بغیر کسی خلل ویڈیو دیکھنے کے لیے جاری کیا گیا ہے

ویب ڈیسک September 26, 2025
ویڈیو اسٹریمنگ سروس یوٹیوب نے صارفین کو ویڈیو کے آخر میں ظاہر ہونے والی ریکمنڈیشن کو بند کرنے کا فیچر جاری کردیا۔ فیچر کو استعمال کرتے ہوئے صارفین ویڈیو کی اختتامی اسکرین پر نمودار ہونے والی تجاویز کو Hide بٹن کے ذریعے چھپا سکتے ہیں۔

اینڈرائیڈ ہیڈلائنز کے مطابق تجاویز کو ہٹانے والا یہ بٹن ویڈیو پلیئر کے اوپری دائیں کونے میں ظاہر ہوگا۔ اگر صارفین چاہیں، تو وہی تجاویز دوبارہ Show بٹن سے دکھائی جا سکتی ہیں۔

اس فیچر کا اطلاق ہر ویڈیو پر علیحدہ ہوگا یعنی تجاویز کو ہٹانے کے لیے ہر ویڈیو میں Hide کرنا ہوگا۔

مزید براں، یوٹیوب نے ڈیسک ٹاپ ورژن سے کم استعمال ہونے کی وجہ سے hover‑to‑subscribe بٹن کو بھی ہٹا دیا ہے۔

پلیٹ فارم کی جانب سے یہ اپڈیٹ صارفین کو بغیر مداخلت ویڈیو آخر تک دیکھنے میں سہولت کے لیے متعارف کرائی ہے۔
