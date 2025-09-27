اسپین میں 53 یہودی طلبا کو طیارے سے اتار دیا گیا

کچھ مسافروں کا الزام ہے کہ عملے نے کہا کہ اسرائیل ایک ’’دہشت گرد ریاست‘‘ ہے

ویب ڈیسک September 27, 2025
facebook whatsup

اسپین کے والنسیا ایئرپورٹ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہی ہے جس کے مطابق 50 سے زائد یہودی مسافروں کو طیارے سے اتار دیا گیا۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہودی مسافروں کو طیارے سے اتارنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب انہوں نے عملے کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عبرانی زبان میں گانا شروع کردیا۔ یہ طلبا ایک یہودی سمر کیمپ سے واپس آرہے تھے۔

یہ گروپ فرانس کا رہائشی تھا جن کی عمر تقریباً 10 سے 15 سال کے درمیان تھی، اور ان کے ساتھ ایک 21 سالہ کیمپ ڈائریکٹر بھی تھی۔ وہ والنسیا سے پیرس جانے والی Vueling فلائٹ میں سوار تھے۔

فلائٹ کے آغاز سے پہلے یا روانگی سے چند لمحے قبل، طلبا نے عبرانی زبان میں ترانے گانے شروع کر دیے۔ عملے نے ان کو دو بار روکنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں رکے تو پولیس طلب کی گئی اور سب کو طیارے سے اترنے کا حکم دیا گیا۔ 

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کیمپ ڈائریکٹر کو زمین پر جھکایا گیا، ہاتھ باندھے گئے اور گرفتار کیا گیا، حالانکہ بعد میں مبینہ طور پر اسے نامکمل دستاویز پر چھوڑ دیا گیا۔

کچھ مسافروں کا الزام ہے کہ عملے نے کہا کہ اسرائیل ایک ’’دہشت گرد ریاست‘‘ ہے، اور دیگر بھارتی میڈیا اور یہودی تنظیموں نے اسے مذہبی امتیاز کی کوشش قرار دیا ہے۔

تاہم Vueling ایئرلائن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد امتیازی رویہ نہیں بلکہ طیارے میں شور، ایمرجنسی آلات کے استعمال اور بورڈنگ کے دوران عملے کی ہدایات کی خلاف ورزی تھی، یعنی ’’بہت زیادہ ڈسٹرب کرنے والا رویہ‘‘۔ وہ باقی مسافروں کی سلامتی کو مدِنظر لارہے تھے۔ 

اسپین کے سول گارڈ نے کہا ہے کہ عملے نے یہ فیصلہ اس لیا کیا کیونکہ وہ حکم کی خلاف ورزی کا سلسلہ روک نہیں پارہے تھے، انہیں مذہبی پس منظر کے بارے میں علم نہیں تھا۔

یہودی تنظیم Federation of Jewish Communities of Spain (FCJE) نے ایئرلائن سے شفاف وضاحت اور دستاویزی شواہد کا تقاضا کیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا مذہبی امتیاز کی نیت تھی یا نہیں۔ 

فرانسیسی حکومت نے واقعے کی کڑی مذمت کی ہے، اور فرانس کے وزرا نے کہا ہے کہ پولیس کی طاقت کا استعمال ’’غیر ضروری اور زیادتی پر مبنی‘‘ تھا۔ 

رپورٹس کے مطابق زیادہ تر طلبا بعد میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگئے، کچھ گروپ کے افراد علیحدہ فلائٹ کے ذریعے واپس روانہ ہوئے۔

اس واقعے نے اسپین اور فرانس کے درمیان سفارتی کشیدگی کو بڑھایا ہے، اور فرانسیسی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ ایئرلائن واقعے کی وضاحت کرے اور ممکنہ مذہبی امتیاز کی تحقیقات کرے۔ 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جان لیوا حملے کے لمحات یاد کرکے سیف علی خان جذباتی ہوگئے

جان لیوا حملے کے لمحات یاد کرکے سیف علی خان جذباتی ہوگئے

 Sep 27, 2025 10:06 AM |
گلوکار نجم شیراز کی والدہ انتقال کرگئیں

گلوکار نجم شیراز کی والدہ انتقال کرگئیں

 Sep 27, 2025 09:47 AM |
لندن کنسرٹ میں حزب اللہ کا پرچم لہرانے والے آئرش گلوکار کو انصاف مل گیا

لندن کنسرٹ میں حزب اللہ کا پرچم لہرانے والے آئرش گلوکار کو انصاف مل گیا

Sep 27, 2025 12:20 AM |

رائے

پرانے دوست!

پرانے دوست!

Sep 27, 2025 02:12 AM |
معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

Sep 27, 2025 02:07 AM |
غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

Sep 27, 2025 02:05 AM |

متعلقہ

Express News

غزہ کیلیے کچھ نہ کرنے پر تاریخ اور آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی؛ بنگلادیش

Express News

غزہ میں جارحیت سے اسرائیل دنیا میں تنہا رہ جائے گا؛ یونانی وزیراعظم نے خبردار کردیا

Express News

ٹرمپ کے کوٹ پر جہاز کا بَیچ؛ سوشل میڈیا پر بھارت کا مذاق بن گیا

Express News

جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیراعظم کا بائیکاٹ؛ نیتن یاہو کا خالی نشستوں سے خطاب

Express News

تمام یرغمالی رہا کرو تو زندہ رہو گے ورنہ مار دیئے جاؤ گے، نیتن یاہو کی حماس کو دھمکی

Express News

امریکی مخالفت کے باوجود روس نے ایران کیساتھ 25 ارب ڈالر کا ایٹمی معاہدہ کرلیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو