باجوڑ، خوارج کے چھوڑے گئے بارودی مواد کے دھماکے میں 3 معصوم بچے جاں بحق، متعدد زخمی

پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے باجوڑ سے زخمی بچوں کو طبی امداد کے لیے پشاور منتقل کر دیا گیا ہے

ویب ڈیسک September 27, 2025
فوٹو: فائل
BAJAUR:

خیبرپختونخوا میں باجوڑ کے علاقے لغڑئی میں خوارج کے چھوڑے گئے بارودی مواد کے دھماکے سے 3 معصوم بچے جاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق باجوڑ کی تحصیل ماموند کے علاقے لغڑئی میں خوارج کے چھوڑے گئے باردوی مواد کو بچوں نے اٹھایا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے اور اسی دوران بارودی مواد پھٹ گیا اور تین بچے موقع پر دم توڑ گئے۔

پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے باجوڑ میں خوارج کے چھوڑے گئے اسلحے سے زخمی ہونے والے بچوں کو طبی امداد کے لیے پشاور منتقل کر دیا گیا ہے۔

قبل ازیں چند ہفتے پہلے اسی علاقے میں خوارج کی بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔

مزید برآں، پولیس اور متعلقہ اداروں نے جائے وقوع کا محاصرہ کر کے شواہد اکٹھے کیے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور بتایا گیا کہ یہ سانحہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ فتنہ الخوارج کی کارروائیوں نے علاقے میں کس طرح خطرناک بارودی جال بچھا رکھا ہے۔

سیکیورٹی فورسز نے بتایا کہ مقامی آبادی کے تعاون سے ماضی کی طرح پاک فوج ان علاقوں کو بارودی مواد سے صاف کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہے اور علاقے کے عوام سے اپیل ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ باجوڑ کو ان خطرات سے مکمل طور پر پاک کیا جا سکے۔
