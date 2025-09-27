یونان کشتی حادثے میں ملوث انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر سمیت 5 ملزمان گرفتار

گرفتار ملزمان میں خاتون اور اشتہاری، لیبیا میں اغوا اور تشدد میں ملوث انسانی اسمگلر بھی شامل ہے، ترجمان ایف آئی اے

ویب ڈیسک September 27, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) کے ڈائریکٹر جنرل رفعت مختار راجا کی ہدایات پر کشتی حادثات میں ملوث عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کردیا گیا اور یونان کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔

ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ گرفتار ملزمان میں خاتون اور اشتہاری، لیبیا میں اغوا اور تشدد میں ملوث انسانی اسمگلر بھی شامل ہے، جن میں محمد اشرف عرف اشرف سلیمی، وکی گمن، محمد سہیل، شاہد فاروق، خدیجہ نامی خاتون چامل ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ملزمان کو سیالکوٹ، گجرانوالہ اور منڈی بہاالدین کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا، گرفتار انسانی اسمگلر محمد اشرف 2024 میں ہونے والے یونان کشتی حادثے میں ملوث ہے اور ملزم کا نام ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلرز میں شامل تھا۔

ترجمان نے بتایا کہ ملزم نے 3 شہریوں کو یونان بھجوانے کے لیے فی کس 25 لاکھ روپے ہتھیائے، ملزم نے غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے شہریوں کو یونان بھجوانے کی کوشش کی لیکن کشتی حادثے میں شہریوں کی موت واقع ہوگئی۔

انہوں نے بتایا کہ ملزم کے خلاف 3 مقدمات درج ہیں اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی گینگ کا حصہ ہے، خاتون انسانی اسمگلر خدیجہ نے شکایت کنندہ کو اٹلی بھجوانے کے نام پر 2500 امریکی ڈالر اور 38 لاکھ 50 ہزار روپے بٹورے تھے۔

ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ اشتہاری ملزم وکی گھمن نے شہری کو کینیڈا بھجوانے کے نام پر 12 لاکھ 50 ہزار روپے بٹورے، گرفتار ملزم سہیل فاروق نے متاثرین کو سعودی عرب بھجوانے کے لیے 13 لاکھ روپے اور شاہد فاروق نامی انسانی اسمگلر نے شہریوں کو رومانیہ بھجوانے کے نام پر 7 لاکھ روپے ہتھیائے۔

ترجمان نے مزید بتایا کہ ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہےاور بھاری رقوم وصول کر کے روپوش ہوگئے تھے۔

ایف آئی اے نے بتایا کہ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی سپر اسٹار وجے کی سیاسی ریلی میں بھگدڑ مچ گئی؛ 10 ہلاک اور 30 زخمی

بھارتی سپر اسٹار وجے کی سیاسی ریلی میں بھگدڑ مچ گئی؛ 10 ہلاک اور 30 زخمی

Sep 27, 2025 09:00 PM |
نازیہ اور زوہیب حسن کی والدہ انتقال کرگئیں

نازیہ اور زوہیب حسن کی والدہ انتقال کرگئیں

Sep 27, 2025 08:47 PM |
لداخ مظاہرے؛ گرفتار رہنما فلم 3 ایڈیٹس کے رانچو ہیں؛ کردار عامر خان نے نبھایا تھا

لداخ مظاہرے؛ گرفتار رہنما فلم 3-ایڈیٹس کے رانچو ہیں؛ کردار عامر خان نے نبھایا تھا

 Sep 27, 2025 07:45 PM |

رائے

پرانے دوست!

پرانے دوست!

Sep 27, 2025 02:12 AM |
معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

Sep 27, 2025 02:07 AM |
غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

Sep 27, 2025 02:05 AM |

متعلقہ

Express News

لاہور: جیولرز کی دکانوں سے سونا اور کیش چوری کرنے والی خاتون گرفتار

Express News

کراچی: 9 سالہ بچے کے قتل کے الزام میں مشکوک شخص زیر حراست

Express News

کراچی، پولیس کا قیوم آباد میں کومبنگ آپریشن، داخلی و خارجی راستے سیل، ہوٹل و مکانات کی تلاشی

Express News

کراچی، رضویہ میں پولیس مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد

Express News

کراچی، کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب تیز رفتار کار حادثہ، ایک نوجوان جاں بحق، دو زخمی

Express News

کراچی: دو پولیس مقابلے، تین زخمیوں سمیت چار ملزمان گرفتار، اسلحہ و موٹر سائیکل برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو