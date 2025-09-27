ایمازون کے برساتی جنگلات مزید قدآور ہو رہے ہیں: تحقیق

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایٹماسفیئر میں بڑھتے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کے نتیجے میں ایمازون کے برساتی جنگلات کے درخت بڑے ہو رہے ہیں۔
نیچر پلانٹس جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق میں معلوم ہوا کہ گزشتہ 30 برس کے اندر ہر دہائی میں ایمازون کے درختوں کا اوسط سائز 3.2 فی صد تک بڑھا ہے۔
سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ یہ رجحان کاربن ڈائی آکسائیڈ کی وافر مقدار کے ذرخیز اثرات سے مطابقت رکھتا ہے، جو کہ پودوں کی نمو کو بڑھا سکتا ہے۔
یہ نتائج 60 سے زائد جامعات کے بین الاقوامی اشتراک RAINFOR نیٹ ورک کی تحقیق میں سامنے آئی ہیں۔ تقریبا 100 سائنسدانوں نے طویل مدتی ڈیٹاسیٹ بنانے کے لئے 188 مستقل جنگلاتی پلاٹ میں درختوں کی نگرانی کی۔