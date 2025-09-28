چین کے سابق وزیر زراعت کو رشوت لینے کے الزام میں سزائے موت

ینگ رینجیان وزیر زراعت اور دیہی امور بننے سے قبل 2017 سے 2020 تک مغربی صوبہ گینسو کے گورنر رہے

ویب ڈیسک September 28, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
بیجنگ:

چین کے سابق وزیرزراعت اور دیہی امور تینگ رینجیان کو صوبہ جیلین کی عدالت نے رشوت لینے کے الزام پر مہلت کے ساتھ سزائے موت سنا دی۔

غیرملکی خبرایجنسی نے چین کی سرکاری نشریاتی ادارے کے حوالے سے بتایا کہ سابق وزیر زراعت تینگ رینجیان نے 2007 سے 2024 تک اپنی وزارت کے دوران مجموعی طور پر 37.6 ملین ڈالر (268 ملین یوآن) نقد اور جائیداد کی صورت میں رشوت وصول کی۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ چینگچون انٹرمیڈیٹ پیپلز کورٹ نے سابق وزیر کی سزائے موت دو سال کے لیے معطل کردی ہے اور نشان دہی کی ہے کہ ملزم نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا ہے۔

چین کی کمیونسٹ پارٹی نے تینگ رینجیان کو نومبر 2024 میں پارٹی سے نکال دیا تھا اور 6 ماہ بعد انسداد رشوت ستانی کے محکمے نے انہیں شامل تفتیش کیا گیا تھا اور عہدے سے بھی ہٹا دیا تھا۔

سابق وزیر زراعت تینگ رینجیان کے خلاف تفتیش غیرمعمولی طور پر تیزی سے مکمل ہوئی اور اس کے لیے وزیردفاع لی شینگفو اور ان کے پیش رو وائی فینگھے کی طرح تفتیش کی گئی۔

تینگ رینجیان وزیر زراعت اور دیہی امور بننے سے قبل 2017 سے 2020 تک مغربی صوبہ گینسو کے گورنر تھے۔

یاد رہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے چین کے داخلی سلامتی ڈھانچے میں تطہیر کا عمل شروع کیا تھا، جس کا مقصد شفافیت پر مبنی نظام تشکیل دینے کے لیے پولیس، تفتیش کاروں اور ججوں کو کرپشن سے دور کرنا ہے۔

صدر شی جن پنگ نے کہا تھا کہ کرپشن چین کی کمیونسٹ پارٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟

مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟

 Sep 28, 2025 05:47 PM |
اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

 Sep 28, 2025 12:24 PM |
عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

 Sep 28, 2025 11:14 AM |

رائے

عالمی تنازعات پر پاکستان کا مؤقف

عالمی تنازعات پر پاکستان کا مؤقف

 Sep 28, 2025 02:27 AM |
مئی 2025

مئی 2025

 Sep 28, 2025 02:21 AM |
پاک سعودی دفاعی معاہدہ کو لاحق خطرات

پاک سعودی دفاعی معاہدہ کو لاحق خطرات

Sep 28, 2025 02:11 AM |

متعلقہ

Express News

روس میں زہریلی شراب پینے سے ہلاکتیں 25 ہوگئیں

Express News

اقوام متحدہ میں نیتن یاہو نے اپنی تقریر خالی کرسیوں کو سنائی؛ ترک صدر

Express News

فیملی اسپانسرشپ ویزا؛ کویت سے بڑی خبر سامنے آگئی

Express News

لداخ میں مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی؛ مزید 4 ہلاکتیں، احتجاجی رہنما بھی گرفتار

Express News

پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت؛ بلومبرگ کی رپورٹ میں ہوشربا انکشافات

Express News

افغانستان پر پاکستان، ایران، چین اور روس کے مشترکہ اجلاس کا اعلامیہ جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو