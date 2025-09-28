کسی خاص معاہدے پر پہلی دفعہ سب متفق ہیں، ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے نکات سامنے آگئے

اسرائیلی انخلا کے دوران غزہ کی سیکیورٹی عالمی اور عرب فوج سنبھالے گی، ٹرمپ کا منصوبہ

ویب ڈیسک September 28, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
واشنگٹن:

امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کامیابی حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے اور پہلی سب  لوگ کسی خاص معاہدے پر متفق ہیں۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ہمارے پاس مشرق وسطیٰ میں کامیابی حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے اور سب کسی خاص معاہدے کے لیے متفق ہیں اور یہ پہلی بار ہوا ہے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم یہ کام ضرور مکمل کریں گے۔

دوسری طرف امریکی جریدے نے اپنی رپورٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے نکات کے حوالے سے بتایا ہے کہ منصوبے کے تحت فوری جنگ بندی اور 48 گھنٹے میں یرغمالیوں کی رہائی کی تجویز پیش کی گئی ہے۔

امریکی جریدے نے دعویٰ کیا کہ منصوبے کے مطابق حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا اور تشدد ترک کرنے والوں کے لیے عام معافی ہوگی۔

منصوبے کے مطابق امریکا کی قیادت میں غزہ کی تعمیر نو، اسپتال اور مکانات دوبارہ بنائے جائیں گے، امداد کی تقسیم اقوام متحدہ اور غیر جانب دار ادارے کریں گے اور غزہ کی عارضی حکومت عالمی نگرانی میں اہل فلسطینی چلائیں گے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی انخلا کے دوران غزہ کی سیکیورٹی عالمی اور عرب فوج سنبھالے گی، اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل میں موجود فلسطینی قیدی بھی رہا کیے جائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟

مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟

 Sep 28, 2025 05:47 PM |
اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

 Sep 28, 2025 12:24 PM |
عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

 Sep 28, 2025 11:14 AM |

رائے

عالمی تنازعات پر پاکستان کا مؤقف

عالمی تنازعات پر پاکستان کا مؤقف

 Sep 28, 2025 02:27 AM |
مئی 2025

مئی 2025

 Sep 28, 2025 02:21 AM |
پاک سعودی دفاعی معاہدہ کو لاحق خطرات

پاک سعودی دفاعی معاہدہ کو لاحق خطرات

Sep 28, 2025 02:11 AM |

متعلقہ

Express News

روس میں زہریلی شراب پینے سے ہلاکتیں 25 ہوگئیں

Express News

اقوام متحدہ میں نیتن یاہو نے اپنی تقریر خالی کرسیوں کو سنائی؛ ترک صدر

Express News

فیملی اسپانسرشپ ویزا؛ کویت سے بڑی خبر سامنے آگئی

Express News

لداخ میں مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی؛ مزید 4 ہلاکتیں، احتجاجی رہنما بھی گرفتار

Express News

پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت؛ بلومبرگ کی رپورٹ میں ہوشربا انکشافات

Express News

افغانستان پر پاکستان، ایران، چین اور روس کے مشترکہ اجلاس کا اعلامیہ جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو