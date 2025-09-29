شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

ایسے کامیاب عالمی ماحول میں وزیر اعظم شہباز شریف کے لبوں پر مسکراہٹیں کیوں نہ بکھری رہتیں؟

تنویر قیصر شاہد September 29, 2025
پسِ دیوارِزنداں بیٹھے بانی پی ٹی آئی کے حکم سے 27ستمبر2025 کو پشاور میں منعقد ہونے والا پارٹی جلسہ اِس حال میں ہُوا ہے جب (1)وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نیویارک اور واشنگٹن میں مطلوبہ کامیابیاں سمیٹنے کے بعد لندن پہنچ چکے تھے (2) جب 27ستمبر کو خیبر پختونخوا کے مشہور علاقے (کرک) میں پاکستان دشمن فتنہ الہندوستان اور پاکستانی سیکیورٹی فو رسز کے درمیان زبردست معرکہ ہُوا اور پاکستانی فورسز نے نہائت کامیابی سے 17خوارج کو جہنم رسید کر دیا۔

اِس کامیاب انٹیلی بیسڈ آپریشن(IoB) نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر پاکستان کے کسی بھی شہر میں کوئی سیاسی جلسہ یا کوئی بڑی تقریب ہو رہی ہو تو اِس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز دشمن کے عزائم سے غافل ہوں (3) جب اُسی روز لاہور میں وطنِ عزیز کے نامور گلوکار، علی ظفر،ایک شاندار کنسرٹ کررہے تھے۔

میوزک کے شوقین پاکستانیوں نے اِس میں بھرپور شرکت کی اور دل کھول کر کنسرٹ کے ٹکٹ خریدے کہ اِس عوامی میوزک شو کی ساری آمدنی (بقول سنگر علی ظفر) پاکستان کے سیلاب زدگان کی فلاح و امداد کے لیے صَرف ہونے والی ہے ۔اِس کنسرٹ کو ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں بھی خاصی کوریج دی گئی ۔ سوال اُٹھانے والے مگر استفسار کرتے پائے گئے ہیں کہ: آیا پنجاب کے دارالحکومت میں اس کنسرٹ کی اس لیے 27ستمبر کو اجازت دی گئی تاکہ لوگ پی ٹی آئی کے پشاوری جلسے میں ، کم سے کم، پہنچ سکیں؟

ہمارا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے مذکورہ جلسے کے رونق میلے پر علی ظفر کے مذکورہ کنسرٹ نے کوئی منفی اثر ڈالا ۔ پی ٹی آئی کے جن عشاق نے پنجاب سے پشاور پہنچنا تھا، وہ اپنی ہمتوں کے مطابق پہنچ ہی گئے ۔ پی ٹی آئی کی معروف شخصیت ، شیر افضل خان مروت، نے جلسے سے ایک روز قبل یوں پیشگوئی کی تھی: ’’میرا خیال ہے کہ 27ستمبر کا پشاوری جلسہ مطلوبہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے گا۔

وجہ یہ ہے کہ جلسے کے منتظمین میں کوئی کوآرڈینیشن نظر نہیں آ رہی۔‘‘ سوال پوچھنے پر موصوف نے بتایا:’’ مجھے کسی نے دعوت دی ہے نہ مَیں بِن بلائے اس جلسے میں شریک ہوں گا۔ اگر جاؤں گا تو جلسے کے اندر ایک اور جلسہ لگ جائے گا۔‘‘اِن الفاظ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی باطنی تقسیم کس حد تک پہنچ چکی ہے! جلسے سے چند روز قبل اسلام آباد سے ، مبینہ طور پر ، پی ٹی آئی کی ایک معروف ایکٹوسٹ گرفتار کی گئیں۔

اِس پر ہنوز شور مچا ہُوا ہے ۔ شنید ہے کہ گرفتار ہونے والی اِس خاتون پر نون لیگ کی ایک خاتون سیاسی رہنما نے کیس کررکھا ہے۔ گرفتار شدہ خاتون ایکٹوسٹ کی دوسری ایکٹوسٹ ہمشیرہ پہلے ہی ،9مئی کے سانحات کے الزام میں، کئی مہینے حوالہ زندان رہ چکی ہیں ۔

پشاور میں پی ٹی آئی کا جلسہ تو ہو گیا ، مگر کیا اِسے بھرپور اور کامیاب گردانا جا سکتا ہے؟ کیا اِس کے انعقاد سے مرکزی حکومت پر کوئی دباؤ آیا ؟ دونوں کا جواب نفی میں ہے۔جہاں جلسہ ہُوا ، وہ بھی پی ٹی آئی حکومت کے زیر قبضہ۔ جلسے میں ڈھونے والے بھی پی ٹی آئی حکومت کا حصہ ۔ جلسہ کے منتظمین بھی پی ٹی آئی کے حکام ۔ جلسے پر بھاری خرچ اخراجات کرنے والی بھی پی ٹی آئی کی گنڈا پور حکومت ( ایک معاصر کا دعویٰ ہے کہ جلسہ سے قبل ہی علی امین گنڈا پور کی حکومت نے ، جلسہ انتظامات کے نام پر، ساڑھے  9کروڑ روپے خرچ کر ڈالے تھے۔

سوال پوچھنے پر گنڈاپور کے ترجمان ، فراز مغل، نے ترنت کہا: جلسہ ہے تو پیسے بھی خرچ ہوں گے) بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ محترمہ، علیمہ خان ، بھی بطورِ خاص جلسہ میں پہنچیں تاکہ جلسے کی شان بڑھا سکیں اور بھائی کا سیاسی وجود ثابت کر سکیں ۔ سچ یہ ہے کہ اگرچہ مین اسٹریم میڈیا میں اِس جلسے کی تیاریوں اور شرکت کنندگان بارے تقریباً ’’بلیک آؤٹ‘‘ ہی رہا ۔ مگر اِس کے باوجودکئی حلقوں کی نظریں اِسی پر ہی مرکوز تھیں ۔ 27ستمبر کی شام تک بھی ہمارے نجی ٹی ویوں پر اِس کا تذکرہ نہ ہونے کے مترادف تھا ۔ پشاور کا جلسہ منعقد ہُوا ضرور ہے ، مگر کسی شان کے بغیر ۔

اتوار ، 28ستمبر،کی صبح جب یہ کالم لکھا جارہا ہے ، راقم نے اخبارات میں پی ٹی آئی قیادت کے یہ دعوے ملاحظہ کیے کہ ’’ پشاوری جلسے میں پانچ لاکھ افراد شریک ہُوئے۔‘‘ مخالف حلقوں نے اِسے مبالغہ قرار دیا ہے ۔ ساتھ ہی پنجاب کی وزیر اطلاعات نے اِس پر ایک دلچسپ طنزیہ ٹویٹ بھی کیا ہے، جو غیر حقیقی بھی نہیں ہے۔

پی ٹی آئی مگر خوش اور خورسند ہے کہ اُن کا جلسہ ہو گیا ہے اور اُن کے لیڈروں کے مزاحمتی بیانات حکومت اور فیصلہ سازوں تک پہنچ گئے ہیں ۔افسوسناک بات مگر یہ ہے کہ(1) جلسے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف نعرے بازی بھی سنائی دی گئی (2) پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل،سلمان اکرم راجہ، نے جلسے کے سامنے جو 4قراردادیں پیش کیں، وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مروجہ پالیسیوں سے متصادم خیال کی گئیں۔ پی ٹی آئی کی اِسی’’رونق بازی‘‘ میں ہمارے وزیر اعظم ، جناب شہباز شریف، امریکا سے برطانیہ پہنچ گئے ہیں ۔

اتوار کی صبح جب یہ الفاظ رقم کیے جا رہے ہیں ، ہمارا میڈیا یہی بتا رہا ہے کہ شہباز شریف بروز ہفتہ نیویارک سے لندن پہنچ گئے تھے اور وہ لندن میں تین روزہ قیام کے بعد پاکستان روانہ ہوں گے ۔ گویا شہباز شریف پورے دو ہفتے بعد واپس وطن پہنچیں گے ۔ کیا پاکستان ایسے غریب ترین اور بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دبے ملک کے وزیر اعظم کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے بھاری بھر کم وفد کے ساتھ دو، دو ہفتے ، بھاری ترین اخراجات پر،ملک سے باہر قیام پذیر رہیں؟

جناب شہباز شریف 17ستمبر کو پاکستان سے براستہ سعودی عرب ، جنیوااور لندن، نیویارک پہنچے تھے ۔ جنیوا جانا شاید اُن کے لیے اِس لیے بھی اشد ضروری تھا کہ وہاں اُن کے پارٹی صدر اور بڑے بھائی صاحب قیام پذیر تھے۔اب جناب شہباز شریف واپس وطن پدھارے ہیں ، تب بھی جنیوا سے ہوکر آرہے ہیں ۔

شاید اس لیے کہ جنیوا میں مقیم (بغرضِ علاج)پارٹی صدر کی خیر خیریت معلوم کرنا اور انھیں اپنے کامیاب دَورہ بارے رپورٹ دینا بھی از بس ضروری تھا ۔ نیویارک میں UNGAاجلاس سے خطاب کرنے سے پہلے جناب شہباز شریف نے سعودی عرب میں پاک، سعودی جو بے مثال دفاعی معاہدہ کیا، اِس نے انھیں ایک نئے اور بڑے عالمی لیڈر کے طور پر دُنیا کے سامنے پیش کیا ہے ۔

نیویارک میں جناب شہباز شریف نے نصف درجن اسلامی ممالک کی سربراہی کرتے ہُوئے جس انداز و ادا سے صدر ٹرمپ سے مکالمہ اور ملاقات کی ہے ، اِس نے بھی انھیں منفرد اعزاز بخشا ہے۔ پھر یو این جی اے سے تاریخ ساز خطاب کے بعد شہباز شریف نے واشنگٹن میں ایک بار پھر امریکی صدر سے ، شاندار ماحول میں ، مکالمہ و ملاقات کی ، اِس نے بھی انھیں عالمی میڈیا کی آنکھ کا تارا بنائے رکھا ۔

ایسے کامیاب عالمی ماحول میں وزیر اعظم شہباز شریف کے لبوں پر مسکراہٹیں کیوں نہ بکھری رہتیں؟ خاص طور پر جب ڈونلڈ ٹرمپ وہائیٹ ہاؤس میں امریکی میڈیا کے سامنے کھلے دل سے یہ اعتراف کرتے ہُوئے سنائی دیے:’’اِس پریس کانفرنس کے بعد مجھے دو عظیم لیڈر ملنے آ رہے ہیں۔‘‘ اور امریکی میڈیا کے استفسار پر ٹرمپ صاحب نے انھیں بتایا کہ یہ عظیم لیڈر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں ۔ لاریب امریکی صدر نے عظمت کے اپنے معیارات قائم کیے ہیں ۔ اِس معیار پر واشنگٹن کی مہرِ تصدیق ثبت ہو چکی ہے۔

کوئی مانے یا نہ مانے ،امریکا میں ملنے والی یہ عزت ایک یا دوافراد کی عزت نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی تکریم سمجھی جانی چاہیے ۔اب پی ٹی آئی والے پشاوری جلسے میں ،مارے حسد کے، جتنے مرضی طنز کر لیں، ہمارے دونوں عظیم لیڈروں کی عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔آخر میں یہ گزارشی سوال کرنا تھا کہ وزیر اعظم کے ساتھ نیویارک گئے جناب خواجہ آصف کو کس دانشمند نے مشورہ دیا تھا کہ وہ عالمی شہرت یافتہ’’ بے لحاظ‘‘ صحافی (مہدی حسن) کو انٹرویو دینے بیٹھ جائیں؟ وزیر اعظم کے وفد میں شامل نیویارک گئیں ایک خاتون کا متنازع معاملہ بھی حکومت سے اطمینان بخش انداز میں سنبھالا نہیں جا سکا۔
