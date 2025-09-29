مشی گن چرچ پر فائرنگ، حملہ آور سمیت کم از کم دو افراد ہلاک، 8 زخمی

درجنوں افراد چرچ میں عبادت کے لیے موجود تھے، پولیس

ویب ڈیسک September 29, 2025
facebook whatsup
MICHIGAN:

امریکہ کی ریاست مشی گن میں چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس چرچ میں پیش آنے والے ہولناک فائرنگ کے واقعے میں کم از کم دو افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہو گئے۔

 پولیس کے مطابق حملہ آور کی شناخت 40 سالہ تھامس جیکب سینفورڈ کے طور پر ہوئی ہے جو قریبی علاقے برٹن کا رہائشی تھا۔ فائرنگ کے کچھ ہی دیر بعد پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا۔

گرینڈ بلینک ٹاؤن شپ پولیس چیف ولیم رینئے کے مطابق واقعے کی اطلاع ملنے کے صرف آٹھ منٹ بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔

زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ باقی سات افراد کی حالت مستحکم ہے۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر مقامی ہینری فورڈ جینیسز اسپتال منتقل کیا گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ درجنوں افراد چرچ میں عبادت کے لیے موجود تھے جب حملہ آور نے اپنی گاڑی چرچ کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دی اور پھر باہر نکل کر خودکار ہتھیار سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔

سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیوز میں چرچ کو آگ کی لپیٹ میں دیکھا گیا، جسے پولیس کے مطابق حملہ آور نے جان بوجھ کر لگایا تھا۔

 بعدازاں آگ پر قابو پالیا گیا تاہم پولیس چیف نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد مزید جانی نقصان کا انکشاف ہو سکتا ہے۔

واقعے کے بعد حملہ آور کے گھر کی تلاشی لینے اور اس کے موبائل فون کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ واقعے کے پیچھے محرکات کا پتہ لگایا جا سکے۔

فی الحال حملے کی وجہ یا محرک واضح نہیں ہو سکا، تاہم پولیس اور تفتیشی ادارے تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟

مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟

 Sep 28, 2025 05:47 PM |
اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

 Sep 28, 2025 12:24 PM |
عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

 Sep 28, 2025 11:14 AM |

رائے

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

Sep 29, 2025 02:17 AM |
ذہنی بیماریاں

ذہنی بیماریاں

Sep 29, 2025 02:12 AM |
شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

 Sep 29, 2025 02:10 AM |

متعلقہ

Express News

بھارتی پولیس نے اداکار وجے کے خلاف مقدمہ درج کرلیا، ہلاکتوں کی تعداد 39 ہوگئی

Express News

کسی خاص معاہدے پر پہلی دفعہ سب متفق ہیں، ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے نکات سامنے آگئے

Express News

چین کے سابق وزیر زراعت کو رشوت لینے کے الزام میں سزائے موت

Express News

چین نے سوویت دور کے J-6 لڑاکا طیارے کو اسٹیلتھ ڈرون میں تبدیل کر دیا

Express News

یوکرین کو اسرائیل سے خفیہ طور پر پیٹریاٹ میزائل سسٹم مل گیا

Express News

اقوام متحدہ نے غیر قانونی اسرائیلی بستیوں سے منسلک 158 عالمی کمپنیوں کی نشاندہی کر دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو