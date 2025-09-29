پاک بحریہ کی مینگروو شجرکاری مہم 2025 کا آغاز

مینگروو شجرکاری مہم پاک بحریہ کے ماحولیاتی تحفظ پروگرام کا اہم حصہ ہے

پاک بحریہ نے بن قاسم، گھارو میں مینگروو شجرکاری مہم 2025 کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اس موقع پر کمانڈر کوسٹ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ مہمانِ خصوصی نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔

یہ مہم محکمۂ جنگلات سندھ و بلوچستان اور انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کے تعاون سے شروع کی گئی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی  نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی، حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور ساحلی آبادیوں کی حفاظت میں مینگرووز کا کلیدی کردار ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ مہم ماحولیاتی آگاہی کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ محکمۂ جنگلات سندھ و بلوچستان اور آئی یو سی این کا پاک بحریہ کے ساتھ تعاون قابل تعریف ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ مینگروو شجرکاری مہم پاک بحریہ کے ماحولیاتی تحفظ پروگرام کا اہم حصہ ہے۔ اب تک شاہ بندر سے جیوانی تک 87 لاکھ مینگروو کے پودے لگائے جا چکے ہیں۔ ان شجرکاری مہمات کے ذریعے مقامی آبادی کے لیے روزگار کے مواقع میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔

کمانڈر کوسٹ کا مزید کہنا تھا کہ سمندری حیاتیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی پاک بحریہ کے ماحولیاتی اقدامات کا بنیادی حصہ ہیں۔ مینگروو شجرکاری مہم اسی سلسلے میں پاک بحریہ کے غیر متزلزل عزم کی مظہر ہے۔
