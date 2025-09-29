سپارکو کا قدرتی آفات کی نگرانی کیلئے پانچ روزہ ٹریننگ کورس کا افتتاح

افتتاحی تقریب میں چار ممالک عراق، لیبیا، سینیگال اور تیونس کے اسپیس ٹیکنالوجی کے نمائندے بھی شریک ہوئے

ویب ڈیسک September 29, 2025
facebook whatsup

سپارکو نے انٹر اسلامک نیٹ ورک برائے خلائی علوم و ٹیکنالوجی کے اشتراک سے پانچ روزہ ٹریننگ کورس کا افتتاح کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ٹریننگ کورس کا مقصد خلائی سائنس کی مدد سے قدرتی آفات سے نمٹا ہے۔ افتتاحی تقریب میں چار ممالک عراق، لیبیا، سینیگال اور تیونس کے اسپیس ٹیکنالوجی کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔

سپارکو کے سینئر افسران کے ٹریننگ کورس میں بتایا گیا کہ سپارکو آئندہ چھ ماہ میں تین ہائی ریزولوشن سٹلائیٹ اور ایک سال میں مزید چھ سٹلائیٹ لانچ کرنے جارہا ہے۔ چار سٹلائیٹ پہلے ہی لانچ کی جاچکی ہیں۔

ٹریننگ کورس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ظفر اقبال ممبر سپیس اپیلی کیش اینڈ ٹیکنالوجی سپارکو کا کہنا تھا کہ سپیس بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ حالیہ سیلاب میں سٹلائیٹ ڈیٹا نے بروقت درپیش آنے والی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس پر عملدر آمد کرنا دوسرے اداروں کا کام ہے۔

انہوں نے کہا کہ اہم بات سٹلائیٹ ڈیٹا کو حاصل کرکے اسکا استعمال کرنا ہے۔ سپیس آفر کررہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہونے جارہی ہیں۔ سپیس ٹیکنالوجی سے موسمیاتی تبدیلیوں کے چینلنجز سے نمٹا جاسکتا ہے اور سپیس ٹیکنالوجی موجودہ صورتحال میں مدد گار ہوسکتی ہے۔

ڈائریکٹر سپیس اینڈ ڈیزاسٹر، ڈاکٹر محمد فاروق کا کہنا تھا کہ سپارکو زلزلہ، سیلاب، سمندری طوفان، خشک سالی اور گلیشیر پگھلنے کا بتانے کی صلاحیت رکھتا یے۔ بروقت اطلاع سے جانی مالی نقصان سے بچا سکتا ہے۔

ٹریننگ کورس میں لیبیا، عراق، سینیگال اور تیونس کے اسپیس ٹیکنالوجی کے شعبہ کے ماہرین کا کہنا تھا کہ اس شعبے میں باہمی معاونت میں اضافہ کرنے میں ضرورت ہے تاکہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بروقت آگاہی سے پیشگی اقدامات کرکے نقصان سے بچا جاسکے ہمیں اس ٹریننگ کورس سے خلائی علوم اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں مدد ملے گی جس کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادی کے جھوٹے وعدے کرکے تعلقات قائم کیے، ٹک ٹاکر فاطمہ خان کے رجب بٹ پر سنگین الزامات

شادی کے جھوٹے وعدے کرکے تعلقات قائم کیے، ٹک ٹاکر فاطمہ خان کے رجب بٹ پر سنگین الزامات

 Sep 29, 2025 02:43 PM |
یوٹیوبر ڈکی بھائی جوا ایپ کیس میں اہم پیشرفت

یوٹیوبر ڈکی بھائی جوا ایپ کیس میں اہم پیشرفت

 Sep 29, 2025 02:13 PM |
عدنان سمیع کو بھارتی ہوٹل میں مشکل کا سامنا، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

عدنان سمیع کو بھارتی ہوٹل میں مشکل کا سامنا، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

 Sep 29, 2025 02:26 PM |

رائے

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

Sep 29, 2025 02:17 AM |
ذہنی بیماریاں

ذہنی بیماریاں

Sep 29, 2025 02:12 AM |
شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

 Sep 29, 2025 02:10 AM |

متعلقہ

Express News

ایمازون کے برساتی جنگلات مزید قدآور ہو رہے ہیں: تحقیق

Express News

اب چیٹ جی پی ٹی صارفین کے سوتے وقت بھی کام کرے گا

Express News

روس میں زیادہ دودھ حاصل کرنے کیلئے گائیوں پر دماغی امپلانٹس کی آزمائش شروع

Express News

جوڑوں کا درد ختم کردینے والا جیل تیار

Express News

میٹا کس ملک میں ایڈ فری سبسکرپشن متعارف کرانے جا رہا ہے؟

Express News

یوٹیوب نے صارفین کی بڑی مشکل حل کر دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو