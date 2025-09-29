خلیج کیمبے پر ہوا کا انتہائی کم دباؤ بن گیا، سائیکلون الرٹ جاری

کراچی میں کل ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے

آفتاب خان September 29, 2025
کراچی:

خلیج کیمبے (بھارت) کے اوپر ہوا کا انتہائی کم دباؤ بننے کے بعد محکمہ موسمیات نے سائیکلون کا پہلا الرٹ جاری کر دیا۔

محکمہ موسمیات کے سائیکلون وارننگ سینٹر کے مطابق ویل مارک ایریا خلیج کیمبے اور اس سے ملحقہ گجرات (انڈیا) کے قریب ہے، کم دباؤ کا شمال مغرب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔

ہوا کا کم دباؤ یکم اکتوبر کو شمال مشرقی بحیرہ عرب میں بھارتی علاقے سوراشٹرا پہنچ سکتا ہے۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ابھرنے کے بعد سمندری سرگرمی شدت کے بعد ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتی ہے۔

سائیکلون وارننگ سینٹر کے مطابق فی الحال پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سسٹم کی نگرانی کی جا رہی ہے۔

سائیکلون کے سبب کراچی میں درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھے کے سبب شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔

واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے پوسٹ مون سون سسٹم کے تحت کراچی میں کل ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش کی پیشگوئی بھی کی ہے۔
