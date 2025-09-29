انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء؛ مانیٹرنگ مقاصد کے لیے جاری نوٹس کالعدم کرنے کا فیصلہ معطل

عدالت نے ایف بی آر کو دفعہ 175C کے تحت مانیٹرنگ مقاصد کے لیے نوٹسز جاری کرنے کا اختیار بحال کردیا

ویب ڈیسک September 29, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کی سیکشن 175C کے تحت مانیٹرنگ مقاصد کے لیے جاری نوٹس کالعدم کرنے کا فیصلہ معطل کردیا، عدالت نے ایف بی آر کو دفعہ 175C کے تحت مانیٹرنگ مقاصد کے لیے نوٹسز جاری کرنے کا اختیار بحال کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف نے معطلی کا حکم سنایا۔ ایف بی آر کی انٹرا کورٹ اپیل میں حافظ احسان احمد کھوکھر ایڈووکیٹ نے دلائل دیے۔

سنگل بینچ نے قرار دیا تھا کہ سیکشن 175C کے تحت صرف وجوہات کے ساتھ نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے۔

وکیل ایف بی آر نے دلائل دیے کہ دفعہ 175C کے تحت نوٹس صرف مانیٹرنگ مقاصد کے لیے ہیں، کوئی تعزیری اثر نہیں، سنگل جج نے قانون میں ایسی شرائط شامل کردیں جو قانون میں موجود ہی نہیں، پولٹری سیکٹر کو بھی مانیٹرنگ کے دائرے میں لایا گیا، مانیٹرنگ کے نتیجے میں کوئی منفی حکم آئے تو ٹیکس دہندہ کو دفاع کا پورا موقع دیا جائے گا۔

وکیل ایف بی آر کے مطابق پولٹری کے بزنس میں 25 ارب روپے کی سیل کے ساتھ صرف اڑھائی فیصد ٹیکس ادائیگی کی گئی، اس صورتحال میں صرف مانیٹرنگ مقاصد کے لیے نوٹس کا اجرا ایف بی آر کا اختیار ہے۔

عدالت نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے سماعت ملتوی کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹک ٹاکر فاطمہ خان کے سنگین الزامات پر رجب بٹ کا مؤقف سامنے آگیا

ٹک ٹاکر فاطمہ خان کے سنگین الزامات پر رجب بٹ کا مؤقف سامنے آگیا

 Sep 29, 2025 04:12 PM |
علی ظفر سیلاب زدگان کی مدد کیلئے میدان میں اُتر آئے

علی ظفر سیلاب زدگان کی مدد کیلئے میدان میں اُتر آئے

 Sep 29, 2025 03:42 PM |
پلاسٹک سرجری کی وجہ سے نہیں قدرتی خوبصورت ہوں، علیزے شاہ

پلاسٹک سرجری کی وجہ سے نہیں قدرتی خوبصورت ہوں، علیزے شاہ

Sep 29, 2025 03:19 PM |

رائے

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

Sep 29, 2025 02:17 AM |
ذہنی بیماریاں

ذہنی بیماریاں

Sep 29, 2025 02:12 AM |
شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

 Sep 29, 2025 02:10 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، محکمہ موسمیات کی منگل کو گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

کراچی، نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے زخمی اینکر امتیاز میر دوران علاج انتقال کر گئے

Express News

وفاقی حکومت سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہے، وفاقی وزیر امیر مقام

Express News

سبز کچھوؤں کی افزائش کا سیزن شروع، 104 ننھے کچھوے سمندر میں چھوڑ دیے گئے

Express News

غزہ کے حوالے سے ٹرمپ کی مسلم حکمرانوں سے ملاقاتوں کا مثبت نتیجہ نکلے گا، اسحاق ڈار

Express News

پاک بحریہ کی مینگروو شجرکاری مہم 2025 کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو