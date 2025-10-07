سمندری طوفان شکتی ڈیپ ڈیپریشن میں تبدیل، محکمہ موسمیات کا 13واں الرٹ جاری

کراچی:
سمندری طوفان گہرے دباؤ (ڈیپ ڈپریشن) میں تبدیل ہوگیا جو کراچی سے تقریباً 960 کلو میٹر جنوب مغرب میں مرکز بنا ہوا ہے۔
بحیرہ عرب کے مغربی وسطی اور ملحقہ شمال مغرب میں گہرا دباؤ تقریباً جنوب اور جنوب مشرق کی طرف بڑھ گیا۔
اس کے اسی علاقے میں مشرق سے جنوب مشرق کی طرف بڑھنے اور اگلے 6 گھنٹوں کے دوران بتدریج ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ بعدازاں، اگلے 12 گھنٹوں کے لیے کم دباؤ والے علاقے میں مزید کمزور ہونے کا امکان ہے۔
اگلے 12 گھنٹوں کے دوران اسی علاقے میں سمندر کی صورتحال اونچے سے انتہائی خراب رہنے کا امکان ہے۔
ماہی گیروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ آج تک گہرے سمندر میں نہ جائیں، طوفان کے مرکز میں کے آس پاس ہواؤں کی رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک تجاوز کر سکتی ہے۔
سائیکلون وارننگ سینٹر کراچی سسٹم کی نگرانی کر رہا ہے۔