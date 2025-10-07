اسلام آباد میں اے ٹی ایم کے اندر نوجوان مزاحمت پر قتل

اسلام آباد میں اے ٹی ایم سے پیسے نکال کے دوران نوجوان کو ملزمان نے ڈکیتی مزاحمت پر قتل کردیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد کے تھانہ نون کے علاقے گولڑہ موڑ چوک پر ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو قتل کردیا گیا،
ڈاکوؤں نے اے ٹی ایم سے رقم نکالنے والے نوجوان پر فائرنگ کی۔
عینی شاہدین کے مطابق نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا جبکہ دو ملزمان موٹرسائیکل پر واردات کے بعد فرار ہوگئے۔
واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس کی نفری جائے وقوعہ پہنچی اور شواہد اکھٹے کر کے داخلی و خارجی راستوں پر ناکہ بندی سخت کردی۔
نوجوان کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کیلیے اسپتال منتقل کردیا جس کی شناخت امین کے نام سے ہوئی ہے۔
دوسری جانب پولیس نے واقعے کو ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ پولیس کے مطابق نوجوان کو ذاتی دشمنی بنا پر قتل کیا گیا۔