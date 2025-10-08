پاکستان میں امن و استحکام کیلئے غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی ناگزیر

دیگر خودمختار ممالک کی طرح پاکستان کو اپنے قومی مفادات، امن اور داخلی استحکام کو یقینی بنانے کا حق حاصل ہے

ویب ڈیسک October 08, 2025
اسلام آباد:

پاکستان میں امن و استحکام کیلئے غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی ناگزیر ہے۔

پاکستان نے گزشتہ پانچ دہائیوں سے انسانی ہمدردی  کی بنیاد پر لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کی، دوحہ معاہدے کے بعد افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کا انخلا اور خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا جس کے بعد افغان مہاجرین کا پاکستان میں رہنے کے لیے اب کوئی جواز باقی نہیں۔

شواہد سے ثابت ہے کہ افغان پناہ گزینوں کے کچھ عناصر پاکستان میں دہشتگردی اور دیگر جرائم میں ملوث ہیں، پاکستان نے غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی کیلئے تمام تر سہولیات فراہم کیں،
اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 1,447,709  تک پہنچ چکی ہے۔

ستمبر 2023 سے جاری  افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کیلئے 31 اگست 2025 کی ڈیڈلائن مقرر کی گئی تھی، پاکستان میں اب بھی تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ  غیر قانونی  اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر مہاجرین مقیم ہیں۔ 

غیر قانونی طور پر مقیم  اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز  کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، دیگر خودمختار ممالک کی طرح پاکستان کو اپنے قومی مفادات، امن اور داخلی استحکام کو یقینی بنانے کا حق حاصل ہے۔
