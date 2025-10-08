موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، کراچی کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی

کراچی میں آج 10 سے 25 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مختلف سمتوں سے ہوائیں متوقع ہیں

ویب ڈیسک October 08, 2025
کراچی:

موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے باعث کراچی کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔

محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت گزشتہ روز کے مقابلے میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ گر گیا، کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔

کراچی میں آج دن کے وقت موسم گرم و مرطوب اور مطلع صاف رہنے کا امکان ہے جبکہ رات کے وقت درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے۔

شہر کا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے جبکہ گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔

کراچی میں آج 10 سے 25 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مختلف سمتوں سے ہوائیں متوقع ہیں جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوا میں نمی کا تناسب 45 سے 80 فیصد رہنے کا امکان ہے۔
