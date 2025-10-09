حکومت پنجاب نے ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانسنگ پروگرام پورٹل لانچ کردیا 

12 قسم ہائی ٹیک زرعی مشینری کے لئے 3 کروڑ تک بلاسود قرضے دیئے جائیں گے

ویب ڈیسک October 09, 2025
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانسنگ پروگرام پورٹل  لانچ کردیا 

تفصیلات کے مطابق افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانس پروگرام پنجاب میں زرعی انقلاب کا آغاز ثابت ہوگا۔

سیکرٹری زراعت نے ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانس پروگرام پر بریفننگ دی اور کہا کہ پنجاب میں 12 قسم ہائی ٹیک زرعی مشینری کے لئے 3 کروڑ تک بلاسود قرضے دیئے جائیں گے۔

انہوں نے کہا کہ قرضوں کی ادائیگی کے لئے چھ ماہ کی رعایتی مدت بھی مقرر کی گئی ہے اور سہ ماہی بنیاد پر قرض کی اقساط پانچ سال میں ادا کرنی ہوگی۔ قرض کے لئے فارمر، سروس پروائیڈر اور ایگری کمپنی پورٹل کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہائی ٹیک زرعی مشینری کے مینوفیکچرنگ میں چین کی27، ترکی 10، اٹلی کی 5، جاپان، امریکا، برازیل، اسپین اور بیلا روس کی کمپنیاں شامل ہیں۔ 

انہوں نے مزید کہا کہ ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانسنگ پروگرام میں  ویٹ کمبائن ہارویسٹر، ملٹی کراپ پلانٹر، رائس پلانٹر، نرسری مشین اور رائس ہاروسٹر بھی شامل ہیں جبکہ ویٹ سٹرابیلر، میزکوب ہارویسٹر، سائلج ہارویسٹر، میز کوب ڈایئر، آرچڈ پرنیر، آرچڈ ایئر بلاسٹ سپریئر بھی شامل کیے گئے ہیں۔

ہائی ٹیک ایگری کلچر مشینری میں سنٹرل پیوٹ، اریگیشن سسٹم اور ہائی پاور ٹریکٹر بھی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔
