حکومت پنجاب نے ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانسنگ پروگرام پورٹل لانچ کردیا 

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانسنگ پروگرام پورٹل لانچ کردیا
تفصیلات کے مطابق افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانس پروگرام پنجاب میں زرعی انقلاب کا آغاز ثابت ہوگا۔
سیکرٹری زراعت نے ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانس پروگرام پر بریفننگ دی اور کہا کہ پنجاب میں 12 قسم ہائی ٹیک زرعی مشینری کے لئے 3 کروڑ تک بلاسود قرضے دیئے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ قرضوں کی ادائیگی کے لئے چھ ماہ کی رعایتی مدت بھی مقرر کی گئی ہے اور سہ ماہی بنیاد پر قرض کی اقساط پانچ سال میں ادا کرنی ہوگی۔ قرض کے لئے فارمر، سروس پروائیڈر اور ایگری کمپنی پورٹل کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہائی ٹیک زرعی مشینری کے مینوفیکچرنگ میں چین کی27، ترکی 10، اٹلی کی 5، جاپان، امریکا، برازیل، اسپین اور بیلا روس کی کمپنیاں شامل ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانسنگ پروگرام میں ویٹ کمبائن ہارویسٹر، ملٹی کراپ پلانٹر، رائس پلانٹر، نرسری مشین اور رائس ہاروسٹر بھی شامل ہیں جبکہ ویٹ سٹرابیلر، میزکوب ہارویسٹر، سائلج ہارویسٹر، میز کوب ڈایئر، آرچڈ پرنیر، آرچڈ ایئر بلاسٹ سپریئر بھی شامل کیے گئے ہیں۔
ہائی ٹیک ایگری کلچر مشینری میں سنٹرل پیوٹ، اریگیشن سسٹم اور ہائی پاور ٹریکٹر بھی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔