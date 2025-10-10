گوگل نے پاکستانی طلبا کیلئے ایک سالہ مفت اے آئی پرو پلان متعارف کرادیا

اس پرو پلان کو پانے کیلئے طلبا کو درخواست یا رجسٹریشن کرنا ہو گی

ویب ڈیسک October 10, 2025
facebook whatsup

گوگل نے پاکستان میں 18 سال یا اس سے زائد عمر کے طلبا کے لیے ایک سالہ مفت اے آئی پرو پلان متعارف کرایا ہے۔

تفصیلات کے مطابق گوگل نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں وہ طلبہ جن کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے، اب ایک سال تک گوگل اے آئی پرو پلان مفت حاصل کر سکتے ہیں۔

اس میں گوگل کے جدید اےآئی ٹولز شامل ہیں جیسے کہ جیمینی 2.5 پرو ماڈل اور ڈیپ ریسرچ فیچر وغیرہ۔

اس کے علاوہ اے آئی کو ادیگر گوگل ایپس جیسے جی میل، ڈاکس، شیٹس، سلائیڈز اور میٹ کے اندر بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا تاکہ طلبہ آسانی سے کام کر سکیں جیسے ای-میل سمری، پریزنٹیشنز بنانا اور ڈیٹا اینالیسس وغیرہ۔

 

اس میں دیگر ٹولز جیسے نوٹ بُک ایل ایم بھی شامل ہیں۔ ساتھ ہی Veo 3 اور Flow جیسے ویڈیو بنانے والے فیچرز سے ٹیکسٹ یا تصویروں سے ویڈیوز بنانے کی سہولت بھی ہوگی۔

مفت پلان میں 2 ٹی بی کلاؤڈ اسٹوریج بھی شامل ہوگی جو ڈرائیو، جی میل اور فوٹوز پر ڈیٹا محفوظ کرنے کیلیے ہے۔

اس پرو پلان کو پانے کیلئے طلبا کو درخواست یا رجسٹریشن کرنا ہو گی جو گوگل کے “Students Offer” یا Gemini Student Offer صفحہ پر دستیاب ہوگی، جہاں طالب علم کی حیثیت Verify کرنے کے بعد یہ پلان ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

مشہور میسجنگ ایپ کا ڈیٹا ہیک، صارفین کی خفیہ معلومات لیک

Express News

پاکستان کا پہلا ’انوائرمنٹ واٹس ایپ چیٹ باکس‘ متعارف

Express News

گوگل نے پاکستانی طلبا کیلئے ایک سالہ مفت اے آئی پرو پلان متعارف کرادیا

Express News

سام سنگ کے ’ٹرائی-فولڈ‘ سے متعلق دلچسپ انکشاف

Express News

حکومت پنجاب نے ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانسنگ پروگرام پورٹل لانچ کردیا 

Express News

ہیلتھ ایپس معمر افراد کیلئے مفید کیسے ثابت ہوسکتی ہیں؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو