سعودی عرب، جے سی ایل ٹی 12 کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل معرکے کل ہوں گے

ٹورنامنٹ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی بڑی تعداد شریک ہے

ویب ڈیسک October 16, 2025
facebook whatsup
الجبیل:

سعودی عرب کے صنعتی شہر الجبیل میں جاری جے سی ایل ٹی 12 کرکٹ ٹورنامنٹ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔

کل جمعے کے دن ایونٹ کے دو فائنل میچز کھیلے جائیں گے، جن میں شرکت کرنے والی ٹیموں کے کھلاڑی جیت کے جذبے سے سرشار اور بھرپور پریکٹس میں مصروف ہیں۔

جے سی ایل ٹی 12 کرکٹ ٹورنامنٹ میں پریمیئر ڈویژن کا فائنل نقی الیون اور اے ایل سی سی الیون کے درمیان ہو گا جبکہ پرائم ڈویژن کا فائنل شاہین الیون اور ایگل سی سی الیون کے درمیان کھیلا جائے گا۔

ٹورنامنٹ میں پریمیئر ڈویژن کی 14 اور پرائم ڈویژن کی 16 ٹیموں نے حصہ لیا، جس سے واضح ہے کہ الجبیل میں کرکٹ تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔

کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ گلوبل اسپورٹس کمیونٹی کے تعاون سے نہ صرف نیٹ پریکٹس کی سہولیات میسر ہیں بلکہ فٹنس اور مہارت کو بہتر بنانے کے لیے بھی بھرپور ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔

ٹورنامنٹ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی بڑی تعداد شریک ہے جو نہ صرف اپنی ٹیموں کی قیادت کر رہے ہیں بلکہ شاندار کارکردگی کے ذریعے اپنی کمیونٹی کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔

شائقین کا کہنا ہے کہ ایسے ٹورنامنٹس نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کو جوڑتے ہیں بلکہ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب بھی کرتے ہیں۔

ٹورنامنٹ کے فائنلز میں مقامی و بین الاقوامی کمیونٹی کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے۔ منتظمین کے مطابق یہ صرف ایک کرکٹ ایونٹ نہیں بلکہ کمیونٹی کو جوڑنے والا تہوار بن چکا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

پہلا ون ڈے: بنگلا دیش نے ویسٹ انڈیز کو 74 رنز سے شکست دیدی

Express News

سلطان آف جوہر ہاکی ٹورنامنٹ: فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں بھارت کو شکست

Express News

سہ ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز: کرکٹ زمبابوے نے پی سی بی کی دعوت قبول کرلی

Express News

پی ایچ ایف کے خود ساختہ عہدیداروں کو گھر جانا ہوگا، شہلا رضا

Express News

ویمنز ورلڈکپ: پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ میں اوورز کم کردیے گئے

Express News

راشد خان کا متعصابہ رویہ، پاکستان کے خلاف ٹوئٹ کے ساتھ ایک اور غلط حرکت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو