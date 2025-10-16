ملاکنڈ؛ خانہ بدوشوں کا ٹرک الٹنے سے خواتین و بچوں سمیت 15 افراد جاں بحق

پشاور:
ملاکنڈ میں خانہ بدوشوں کا ٹرک الٹنے سے خواتین و بچوں سمیت 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق سوات موٹروے ٹنل کے قریب پیش آنے والے المناک حادثے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے ۔ حادثے میں 8 افراد شدید زخمی بھی ہوئے، جن میں سے چند کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
ریسکیو 1122 ملاکنڈ کے مطابق خوفناک حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ حادثہ سوات موٹروے کے ٹنل نمبر 3 کے قریب پیش آیا، جہاں ٹرک تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہوکر کھائی میں جاگرا۔
اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار اور موٹروے پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیاں شروع کیں۔ تمام زخمیوں اور لاشوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال بٹخیلہ منتقل کردیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے تمام افراد خانہ بدوش ہیں اور ان کا تعلق سوات کی تحصیل بحرین سے ہے۔ پولیس کا ابتدائی طور پر کہنا ہے کہ حادثہ بظاہر تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، تاہم وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔