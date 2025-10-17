اے آئی پر ’معجزاتی دعائیں‘تخلیق کرکے لوگوں کو بیچنے والا گروہ گرفتار

گروہ کے سربراہ نے اے آئی سے تخلیق شدہ مذہبی مواد کو اصلی ظاہر کرنے کے لیے جعلی تصدیقی سرٹیفکیٹس بھی بنائے تھے

ویب ڈیسک October 17, 2025
برازیل میں پولیس نے ایک ایسے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے جو اے آئی کی مدد سے “معجزاتی دعائیں” تیار کر کے عوام کو فروخت کر رہا تھا۔

تحقیقات کے مطابق اس گروہ نے اے آئی ٹولز کی مدد سے ایسی دعائیں تخلیق کیں جو بظاہر قدیم مذہبی متون یا “الہامی کلمات” معلوم ہوتی تھیں۔ ملزمان دعویٰ کرتے تھے کہ یہ دعائیں بیماریوں، مالی مشکلات اور روحانی مسائل کا فوری حل فراہم کرتی ہیں۔

یہ “دعائیں” آن لائن پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھاری قیمتوں پر بیچی جا رہی تھیں، اور کئی لوگوں کو دھوکہ دے کر لاکھوں کمائے گئے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ گروہ کے سربراہ نے اے آئی سے تخلیق شدہ مذہبی مواد کو اصلی ظاہر کرنے کے لیے جعلی تصدیقی سرٹیفکیٹس بھی بنائے تھے۔ اب حکام اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا اس گروہ کے بین الاقوامی روابط بھی موجود تھے یا نہیں۔

یہ واقعہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ مصنوعی ذہانت کا غلط استعمال کس طرح مذہبی جذبات اور عوامی عقائد سے کھیل سکتا ہے۔
