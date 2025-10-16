پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے اسکے ساتھ تعلقات کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وزیراعظم

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلزپارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے جس کے ساتھ تعلقات کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت وفد نے ملاقات کی۔
وزیراعظم نے شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے جس کے ساتھ تعلقات کو ہم احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
پاکستان پیپلزپارٹی کے وفد نے غزہ امن معاہدے کے حوالےسے پاکستان کے کردار پر وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا جبکہ ملاقات ملک کی مجموعی و سیاسی صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
پاکستان پیپلزپارٹی کے وفد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء و رکن قوم اسمبلی راجہ پرویز اشرف، سینیٹر شیری رحمان ، نیر بخاری، ندیم افضل چن اور سید علی قاسم گیلانی شامل تھے۔
ملاقات میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ ، وفاقی وزیر پبلک افیئرز یونٹ رانا مبشر اقبال، مشیر وزیراعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی موجود تھے۔
بعد ازاں نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے خوشگوار اور تعمیری ملاقات ہوئی جس میں ملکی سیاسی و سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف، سینیٹر شیری رحمان، سابق چیئرمین سینیٹ نیئر بخاری اور ندیم افضل چن نے شرکت کی۔
حکومتی وفد میں وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد چیمہ، وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ، صوبہ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب بھی اس موقع پر موجود تھے۔
ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی و سیکیورٹی صورتحال کے ساتھ ساتھ حالیہ علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔