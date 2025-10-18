 نوجوان لڑکی ماں کی ڈانٹ سے دلبرداشتہ ہوکر موبائل ٹاور پر چڑھ گئی

واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے

ویب ڈیسک October 18, 2025
بھارتی ریاست اترپردیش کے ضلع مرزا پور میں ماں کی ڈانٹ سے دل برداشتہ ایک نوجوان لڑکی موبائل ٹاور پر چڑھ گئی۔

یہ واقعہ کچوا تھانے کی حدود میں واقع آدرش نگر پنچایت میں پیش آیا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں نے جب لڑکی کو اونچے ٹاور پر چڑھا دیکھا تو فوراً شور مچایا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس اہلکار موقع پر پہنچے اور لڑکی کو نیچے اترنے کی کوششیں شروع کیں، تاہم وہ مسلسل انکار کرتی رہی۔

کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد پولیس اور مقامی افراد نے لڑکی کو بحفاظت نیچے اتار لیا۔ پولیس کے مطابق، لڑکی نے ماں کی ڈانٹ پر ناراضی کے باعث یہ خطرناک قدم اٹھایا تھا۔ بعد ازاں پولیس نے اس کی کونسلنگ کی اور اسے والدین کے حوالے کردیا۔

واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے جبکہ مقامی آبادی اس افسوسناک واقعے پر حیرت اور تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معمولی جھگڑوں پر اس نوعیت کے اقدامات معاشرتی طور پر نہایت خطرناک رجحان کی عکاسی کرتے ہیں۔

 
