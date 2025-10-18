ملٹری اکیڈمی کاکول میں تربیت مکمل کرنے والے کیڈٹس کا دفاع وطنِ کےلیے ہر قربانی دینےکےعزم کا اعادہ

پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ایک شاندار اور پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا جس میں تربیت مکمل کرنے والے کیڈٹس نے وطنِ عزیز کے دفاع اور قوم کی خدمت کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔
کاکول میں تقریب کے دوران نوجوان کیڈٹس نے نظم و ضبط، حب الوطنی، اور پیشہ ورانہ مہارت کی اعلیٰ مثالیں پیش کیں۔
کیڈٹس نے کہا کہ پی ایم اے نے اُنہیں نہ صرف عسکری تربیت دی بلکہ کردار، قیادت، اور خدمتِ وطن کا جذبہ بھی پیدا کیا۔
اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبٰی عارف راجہ نے کہا کہ "میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں قوم سے گہری محبت اور وابستگی کے اظہار کے لیے شمولیت اختیار کی۔ جوش، لگن اور عزم کے ساتھ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔
پریزیڈنٹ گولڈ میڈل حاصل کرنے والے بٹالین سینئر انڈر آفیسر زوہیر حسین نے کہا کہ "پی ایم اے نے شخصیت نکھارنے کے ساتھ قوم کی خدمت، وفاداری اور بہادری کا گہرا احساس پیدا کیا۔"
جینٹل مین کیڈٹ سید حاشر حسن نے کہا کہ "پی ایم اے نے حوصلے اور ایمانداری کے ساتھ پاکستان کا دفاع کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔"
کورس انڈر آفیسر شہیر علی نے کہا کہ "پی ایم اے میں گزارا وقت ایک بہترین اور سبق آموز سفر رہا جس نے ہمیں چیلنجز سے بھرپور دنیا میں عزت و وقار کے ساتھ خدمت کے لیے تیار کیا۔"
نیپال سے تعلق رکھنے والے کمپنی جونیئر انڈر آفیسر ٹیکراج راوت کو چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اُنہوں نے کہا کہ "پاکستان میں اپنے وطن نیپال کی نمائندگی کرنا میرے لیے بے حد اعزاز کی بات ہے۔ یہ سفر نظم و ضبط، دوستی اور ناقابلِ فراموش یادوں سے بھرپور رہا۔"
کورس انڈر آفیسر سید محمد ہادی نے کہا کہ "مجموعی طور پر بہترین کیڈٹ ہونے پر کمانڈنٹ کین حاصل کرنا فخر کا لمحہ ہے۔ پی ایم اے نے ہمیں مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے اور صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع دیا۔"
کورس انڈر آفیسر ہادیہ نے کہا کہ "مجھے اپنے کورس کی بہترین لیڈی کیڈٹ ہونے پر کمانڈنٹ کین سے نوازا گیا، قوم کی خدمت کا خواب دیکھنے والی نوجوان خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بننا چاہتی ہوں۔"
بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی کورس سپورٹس سارجنٹ جنتُ ال ماویٰ کو بہترین فرینڈلی کنٹری لیڈی کیڈٹ قرار دیا گیا۔ اُنہوں نے کہا کہ "پی ایم اے میں تربیت کے دوران ترقی، نظم و ضبط، اور دوستی کا سفر گزرا۔ مشترکہ چیلنجز اور کامیابیوں نے دائمی دوستی کے رشتے کو جنم دیا۔"
اکیڈمی اسپورٹس سارجنٹ شاہ فیاض نے کہا کہ "یہ سفر عزم، غیرت اور ایمان کا سفر تھا۔"سارجنٹ عاصم منظور نے کہا کہ "یہ وردی صرف لباس نہیں بلکہ ذمہ داری، عزت اور شہداء کی امانت ہے۔"
کمپنی سارجنٹ میجر محمد ابراہیم نے کہا کہ "پاک فوج میں شمولیت اختیار کرنے کا مقصد قوم کا دفاع اور ملک کی خدمت ہے۔ میرے علاقے بلوچستان کے لوگ کسی بھی میدان میں کسی سے کم نہیں۔"
جینٹل مین کیڈٹ احمد نے کہا کہ "میرے والد اور بڑے بھائی وطن کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، میں بھی انہی روایات کے مطابق ملک کی حفاظت کے لیے جان دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔"
کمپنی جونیئر انڈر آفیسر احمد نعمان نے کہا کہ "بچپن سے اپنے والد صاحب کو اس وردی میں دیکھ کر پاک فوج میں شمولیت کا جذبہ پیدا ہوا۔پریڈ کے اختتام پر پرچم کشائی اور قومی ترانہ گایا گیا۔