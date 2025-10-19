کراچی میں فاسٹ فوڈ، بریانی سینٹرز اور ہوٹلوں میں مردہ مرغیوں کا گوشت استعمال ہونے کا انکشاف

پولیس نے کارروائی کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کرکے  80 کلو گوشت قبضے میں لے لیا

اسٹاف رپورٹر October 19, 2025
facebook whatsup

شہر قائد کے مختلف فاسٹ فوڈ سینٹر، بریانی سینٹرز اورہوٹلوں کو مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف ہوا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق گلبرک پولیس نے موسیٰ کالونی ریلوے پھاٹک کے قریب گودام پر چھاپہ مارکر2 ملزمان کو گرفتار کرکے گودام سے مضر صحت مرغیوں کا 80 کلوسے زائد گوشت برآمد کرکے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

رپورٹ کے مطابق شہرقائد کےمختلف فاسٹ فوڈ سینٹر، بریانی سینٹرز اورہوٹلوں کو مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف ہوا ہے اس سلسلے میں گلبرگ پولیس نے موسی کالونی میں چھاپہ مارکارروائی کے دوران 2 ملزمان انورولد ادریس عرف علی بنگالی اورکمال ولد منان کوگرفتار کرکے 80 کلو گوشت قبضے میں لے لیا۔

گلبرگ پولیس نے سرکار مدعیت میں نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، مقدمے کے متن کے مطابق کارروائی فیڈرل بی ایریا موسی کالونی میں ریلوے پھاٹک کے قریب کی گئی، اطلاع ملی کہ ایک گودام میں مردہ مرغیوں کا گوشت موجود ہے، ملزمان مردار گوشت کی ترسیل کی تیاری کر رہے ہیں۔

پولیس نے فوری سندھ فوڈ کنٹرول اتھارٹی کو اطلاع دی اورگودام پر چھاپہ مارا تو بڑی تعداد میں ثابت مردہ مرغیاں اور گوشت برآمد ہوا ہے۔

پولیس کی اطلاع پر سندھ فوڈ کنٹرول اتھارٹی کی افسر بھی موقع پر پہنچے جنہوں نے گودام سے 80 کلو گوشت قبضے میں لے لیا جبکہ ایک کلو گوشت معائنے کیلیے لیبارٹری بھیج دیا ہے۔

گرفتارملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ مرغی کا مردار گوشت شہر کے بعض فاسٹ فوڈ سینٹرز، بریانی سینٹرز اور ہوٹلوں کو کم قیمت میں فراہم کرتے تھے۔

پولیس اور فوڈ اتھارٹی نے اس حوالے سے بھی تفتیش شروع کردی ہے کہ گوشت کی فروخت کب سے جاری تھی اور کن ریسٹورنٹ کو فراہمی کی جارہی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

اوگرا نے ایندھن کی قلت کی خبروں کو مسترد کردیا

Express News

میمن گوٹھ میں تین خواجہ سراؤں کے قتل کا معمہ حل، تین ملزمان گرفتار

Express News

سبی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی کی کارروائی میں کالعدم تنظیم کے 5 کارندے ہلاک

Express News

اسلام آباد، نجی شاپنگ مال کے رہائشی ٹاور میں ملازمت کا جھانسہ دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی

Express News

پشاور میں صوبے کا پہلا جدید پولیس سہولت مرکز قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو