کراچی میں دن کے وقت گرمی مزید بڑھنے اور راتیں خنک رہنے کا امکان

کراچی:
شہر میں دن کے وقت گرمی کی شدت مزید بڑھنے اور راتیں خنک رہنے کی توقع ہے۔
محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر کی پیش گوئی کے مطابق شہر میں دن کے وقت گرمی کی شدت مزید بڑھے گی، اس دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری تک تجاوز کرسکتا ہے، تاہم دن بھر کے مقابلے میں شہر کی راتیں خنک رہنے کی توقع ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی میں اضافہ بلوچستان کی شمال مغربی گرم ریگستانی ہوائیں شہر پر اثرانداز ہونے کے سبب ہورہا ہے، اتوار کو شہر کا درجہ حرارت 37.5 ڈگری ریکارڈ ہوا جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 17 فیصد رہا۔